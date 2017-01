«Kabarett für schöne Menschen» umschreibt Jan Rutishauser sein Programm und «BurnOut» ist der Titel.

Zur Beschreibung: «Das Stück handelt von der Suche nach Leidenschaft. Nach der Passion, für die es sich lohnt, innerlich zu brennen und in hellen Flammen zu stehen. Jan wäre nämlich gerne Feuer und Flamme, doch: Er weiss nicht wofür. Denn für was lohnt es sich, zu brennen?

Religion? Arbeit? Politik? Oder sollte es nicht auch Sinn machen? Ausgehend von dieser Suche nach Brandmaterial entführt Jan die Theaterbesucher in seine Welt. Dabei spricht er völlig offen von falschen Zielen und erstickten Träumen, von Rückschlägen, Hindernissen und Irrwegen auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens. Er verbindet Gedankensplitter zur Deutschen Knigge-Gesellschaft geschickt mit seinen Ansichten zum Puzzeln. Spannt einen Bogen vom Surfen in Hawaii bis zur Verkehrsbehinderung durch Schnee und vermischt unaufgeregt Weltschmerz und Herzschmerz mit in Wort gefasster Sprachlosigkeit. Das alles ergibt ‹BurnOut›, ein Funkenregen von brennenden Fragen und erhellenden Antworten. Brandgefahr inklusive.»

Aufführung: Samstag, 21. Januar, 20.15 Uhr, Weinhandlung Nauer, Bremgarten West. – Vorverkauf: Cartouche & Emma oder oder www.kellertheater-bremgarten.ch, 056 633 44 22.