«Man stelle sich eine schwarz weisse Blumenwiese vor. Traurig, oder?» Nicole Stutz, Geschäftsführerin des Malergeschäfts Rolle und seit kurzem auch Inhaberin eines eigenen Ateliers, liebt Farben und deren Auswirkungen auf Räume, Bilder und Emotionen.

Sie ist auf einer Mission: Sie will mehr Farbe ins Leben bringen und den Menschen den Umgang damit erklären. So lautet denn auch ihr Motto: «Weiss war gestern». Die Malerin und Farbdesignerin erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch, um ihre Ziele in die Tat umzusetzen: ein Malatelier im alten Schulhaus in Friedlisberg.

Malen lädt die Batterie auf

«In Friedlisberg war ich lange auf der Suche nach einem neuen Standort für das Magazin meines Malergeschäftes, deswegen habe ich auch das Schulhaus besichtigt. Für das Magazin ist es zu schade, aber es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Es war Liebe auf den ersten Blick.»

Kurzum setzt Stutz ihre Idee um: Sie mietet das Schulhaus und richtet ein Atelier ein, in dem sie ab dem 1. Februar Malkurse anbietet. «Für Erwachsene organisiere ich einen Kurs in freiem Malen. Ich stelle dort einfach die Materialien zur Verfügung und gebe, falls nötig, Ratschläge. Ein weiterer Kurs wird von einer ausgebildeten Künstlerin geleitet, sie erklärt den Umgang mit Pinsel und Farbe von Beginn an», erläutert Stutz.

Verschiedene Techniken werden ausprobiert, darunter das Malen mit Gouache und Acryl oder auch die Abzieh- oder Alufolientechnik. Ausserdem gäbe es das Kindermalen, in dem die Kleinen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. «Beim Malen kann man unglaublich gut entspannen und die Batterie wieder aufladen. Ich hoffe, dass sich in dieser stressigen Welt die Leute die Zeit dazu nehmen, mal etwas Gutes für sich zu tun.»

In der Zukunft wird sich zeigen, ob im Atelier nur gemalt wird oder aber auch restauriert und gewerkt: «Ich habe Anfragen bekommen, ob wir auch Bastelkurse, Restaurationsunterricht oder Vergolden anbieten könnten. Wenn die Nachfrage gross genug ist, setze ich das gerne um.»

Ideen muss man verwirklichen

Nicht nur beruflich zeichnet und malt Nicole Stutz leidenschaftlich gerne, sondern auch privat. «Es ist ein tolles Gefühl, eine Idee umzusetzen, die man schon länger im Kopf hat. Und genau dieses Gefühl will ich den Besuchern der Malkurse vermitteln.»

Das alte Schulhaus in Friedlisberg ist dafür der beste Ort. Die kleine Gemeinde sei eine Art heile Welt in wunderschöner Umgebung, hier könne man seine Sorgen und den Alltagsstress für einen Moment vergessen. Die Malerin wohnte lange Zeit in Friedlisberg und nun in Berikon. «Mich zieht es aber wieder hier her zurück», sagt sie und lässt ihren Blick über das Reppischtal schweifen. «Vor allem wenn hier die Kurse beginnen.»

Im alten Schulhaus sind die Vorbereitungen für den Kursstart im Februar schon voll im Gange: Pinsel stehen auf den Tischen, einige Bilder hängen bereits an den Wänden und Farbmuster zieren die Wandtafel des alten Schulzimmers. «Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Anmeldungen und wir können starten», sagt Stutz schmunzelnd.

Informationen zu den Malkursen im Maler- Rolle-Atelier finden Sie online unter www.malerrolleatelier.ch