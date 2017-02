Was passiert mit den Asylsuchenden, wenn das Zentrum in Bremgarten schliesst? «Eine direkte Anschlusslösung besteht nicht», sagt Lukas Schürch, Informationsbeauftragter vom Staatssekretariat für Migration (SEM). «Das SEM betreibt neben den dauerhaften Zentren diverse temporäre Unterkünfte, sodass auch bei der Schliessung Bremgartens genügend Plätze zur Verfügung stehen werden.» Die Asylsuchenden bleiben jeweils nur für eine begrenzte Zeit in den Bundeszentren. «Es wird deshalb voraussichtlich nur ein kleinerer Teil der Bewohner in ein anderes Bundesasylzentrum umquartiert werden müssen.» Über die vergangenen vier Jahre zieht er eine positive Bilanz: «Der Standort Bremgarten hat seinen Zweck sehr gut erfüllt und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kanton war ausgezeichnet.» (kob)