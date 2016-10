Heilende Steine und eine Zither

Wir verschaffen uns zuerst einen groben Überblick über das Geschehen. Am diesjährigen Herbstmarkt fällt vor allem eines auf: Neben den zahlreichen Ständen, an denen normale Alltagskost und -gegenstände verkauft werden, gibt es auch viele mit alternativer Medizin, «Superfood» wie Quinoa oder speziellem Heil-Honig aus Neuseeland.

Ueli Worni, Marktfahrer aus Brunnadern, betreibt einen Stand mit Edelsteinen, von denen er einigen heilende Kräfte zuschreibt. So auch dem grünlichen Aventurin-Quarz. Dieser soll laut Worni hohen Blutdruck senken und dazu anregen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Hört sich gut an. Drei Franken übergebe ich dem Verkäufer für den kleinen Anhänger. Er dankt mir lächelnd: «Die Leute haben Angst an die Stände zu kommen und zu schauen, weil sie denken man müsse sofort etwas kaufen. Aber für uns Marktfahrer geht es nicht nur ums Verkaufen, sondern auch darum, Gespräche zu führen und Kontakte zu knüpfen.» Das gefällt auch Ueli Schär am meisten auf dem Markt. Der 70-Jährige hat einen Stand der speziellen Art: Unter einem runden, durchsichtigem Plastikzelt sitzt er vor seiner Akkordzither und zupft an den Saiten. Schär erzählt seinem Publikum entweder Geschichten oder bietet Zitherlektionen an. Und das gratis. Passt ins schmale Budget. So schlecht würde ich mich gar nicht anstellen, sagt Schär und schmunzelt.