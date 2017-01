Eigentlich wäre es eine ruhige Nacht gewesen in Hägglingen: Ein wenig Neuschnee hatte sich auf den Strassen niedergesetzt und das Dorf in eine besinnliche Atmosphäre getaucht. Doch dann war plötzlich Gejohle zu hören und schon flitzte ein junger Mann dorfabwärts – an seine Füsse hatte er sich Ski geschnallt.

Die Idee stammte von Julian Schweizer und Markus Kathriner – nicht mehr ganz nüchtern, wie Schweizer gegenüber «Tele M1» mit einem spitzbübischen Lächeln zugibt: «Es hat noch selten eine gute Idee mit einem Glas Milch angefangen.»