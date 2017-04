Bis im Herbst 2017 soll Wohlen ein neues Kulturkonzept erhalten, teilt die Gemeinde mit. Darin sollen neue Massnahmen formuliert werden, um so auf die Ansprüche der hiesigen Kulturszene und der breiten Bevölkerung zeitgemäss eingehen zu können.

Ein Kulturkonzept gibt es in Wohlen seit 1993. Daraus entstanden ist unter anderem das Kultursekretariat, welches als Auskunfts- und Anlaufstelle für Kulturakteure, Schnittstelle zwischen Kultur und Behörden sowie für die Kommunikation kultureller Veranstaltungen zuständig ist.

Um die Bedürfnisse und Ansprüche der Wohler Kulturszene und der Bevölkerung eruieren und entsprechende Konzepte entwickeln zu können, ist laut Mitteilung der Gemeinde eine Arbeitsgruppe gebildet worden. «Das Kulturkonzept bezweckt, für die nächsten Jahre einen Katalog an Massnahmen zur Verfügung zu stellen, welche das kulturelle Leben in Wohlen fördern», halten die Verantwortlichen fest. In den nächsten Monaten will man ausloten, in welchen Bereichen die Gemeinde neue Angebot aufbauen oder bestehende verstärken soll. Zur Diskussion stehen dabei – unter anderem – mehr Proberäume für Musizierende oder technisch gut ausgerüstete Räume für öffentliche Veranstaltungen. Die Ansprüche der Kulturszene sollen dabei möglichst berücksichtigt werden.

Online-Umfrage aufgeschaltet

«In Wohlen gibt es zahlreiche Kulturschaffende, Kulturvereine, Kulturinstitutionen und Festivals in den verschiedensten Bereichen. Sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen, ist ein zentraler Aspekt des neuen Kulturkonzepts», halten die Verantwortlichen fest. Bis zum 7. Mai können sie an einer auf sie zugeschnittenen Online-Umfrage teilnehmen und ihre Ideen und Wünsche für das neue Konzept einbringen. Die Umfrage ist auf der Website der Gemeinde unter der Rubrik «Kultur» über den Reiter «Kulturkonzept» abrufbar.

Auch der Wohler Bevölkerung wird die Möglichkeit gegeben, sich einzubringen und ihre Anliegen im Zusammenhang mit der Wohler Kultur zu platzieren. In Wohlen wohnhafte Personen können ebenfalls bis 7. Mai an einer eigenen Online-Umfrage teilnehmen, die ebenfalls unter dem Reiter «Kulturkonzept» aufgeschaltet ist. Die Ergebnisse beider Umfragen werden in das Kulturkonzept einfliessen.

Öffentlicher Anlass im Juni

Am Dienstag, 6. Juni, 18.30 Uhr, findet eine öffentliche Veranstaltung zum Kulturkonzept statt. Dabei werden die Ergebnisse der zwei Online-Umfragen und die daraus resultierenden Massnahmen für die Förderung der Kultur in den nächsten Jahren präsentiert. Die Teilnehmenden sollen aber auch diese Massnahmen in Gruppen kritisch diskutieren. Interessierte können sich beim Kultursekretariat bis zum 22. Mai verbindlich anmelden.