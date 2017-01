Mit dem Schrecken davongekommen sind auch die beiden Katzen der Familie. Es dauerte allerdings ein ganze Weile, bis sich beide Tiere wieder in die Nähe des Hauses trauten. Sandra Stutz ist aber erleichtert: «Das ist das schönste Geschenk», sagt sie gegenüber Tele M1. Es sei auch so schon schwer genug.

Die Besichtigung des abgebrannten Gebäudes gemeinsam mit den Brandermittlern fällt Remo Schärer nicht leicht. Die Erinnerungen kommen wieder hoch. Er, der eigentlich im Haus hätte wohnen bleiben wollen, weiss: «Wir hatten sehr viel Glück, dass ich das Feuer am Morgen bemerkt habe. Alles, was ihm in diesem Moment durch den Kopf ging, war, seine Familie zu retten. «Alles andere war mir egal.» (cze)