Am Montag konnte der Spatenstich zum neuen Schulhaus Riedmatt 3 in Niederwil gefeiert werden. Der Neubau wird 15 neue Schulräume beheimaten: Neun Klassenzimmer, je zwei Räume für Werken und textiles Werken, dazu einen Musiksaal und ein Spezialzimmer für Physik. Ausserdem werden die Tagesstrukturen hier untergebracht. Das neue Schulhaus schliesst an den südöstlichen Bereich der heutigen Anlage an. Das Grundkonzept arbeitet mit dem bestehenden Sockelbau – er wird zweistöckig in Richtung Sportanlage erweitert, auf dem Dach wird ein neuer Schulhof erstellt.

Der bisher nicht genutzte Bereich hinter dem Schulhaus Riedmatt 2 wird als Erweiterung des neu etablierten Pausenplatzes genutzt. Der gesamte Bau wird rund 9 Millionen Franken kosten und bis Ende 2018 bezugsbereit sein.

Nach dem Umzug der Klassen ins neue Gebäude sollen die beiden Schulhäuser Riedmatt 1 und 2, die 1974 gebaut wurden, saniert werden. Es werden nur die nötigsten Änderungen vorgenommen, die Struktur soll erhalten bleiben. 2020 sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. (aw)