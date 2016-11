Hat sich Natasha Hähni bei ihrer Beurteilung nicht auch ein wenig von der Berichterstattung in den Medien leiten lassen? Ist Donald Trump am Ende gar nicht so schlecht, wie ihn die Medien machen. «Meine Beurteilung beruht nicht auf blossen Beschreibungen von Trump, sondern auf Zitaten von ihm. Ich beurteile ihn anhand von dem, was er nachweislich gesagt hat.»

Und jetzt, was sagt die junge Frau zum neuen Präsidenten? «Jetzt haben wir den Salat.» Und nach einer etwas längeren Pause: «Ich weiss wirklich nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich muss das erst verdauen. Was ich wirklich sehr hoffe ist, dass er nicht all das umsetzen kann, was er im Wahlkampf angedroht hat.» Man werde jetzt sehen, welche von seinen grossen Versprechungen bloss leere Worthülsen gewesen seien.

