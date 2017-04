Eine 30-jährige Toyota-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Nutzenbachstrasse/Wilstrasse einen Autounfall verursacht, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Als sie kurz nach 14.30 Uhr in die Nutzenbachstrasse Richtung Villmergen abbiegen wollte, übersah sie einen herannahenden Honda. Es kam zur seitlich-frontalen Kollision, worauf der Toyota in das angrenzende Bachbett geschleudert wurde.

Die Unfallverursacherin und die im Toyota mitfahrenden Kinder wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Da aus dem Unfallauto Flüssigkeit austrat, musste die örtliche Feuerwehr aufgeboten werden.

Die 30-Jährige hat den Honda laut ersten Abklärungen der Kantonspolizei wohl wegen mangelnder Aufmerksamkeit übersehen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei zirka 15'000 Franken. (fei)

Aktuelle Polizeibilder Schweiz: