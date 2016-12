Mit dem Christchindli-Märt beginnt in Bremgarten die Weihnachtszeit. Riesige, festlich geschmückte Tannenbäume und der Geruch von Magenbrot stimmen die Besucher auf das Fest der Liebe ein. Auch ich gehe jedes Jahr an den Markt, und jedes Jahr erinnert er mich wieder daran, dass ich noch kein einziges Weihnachtsgeschenk habe. Vorausplanen ist nicht so mein Ding. Normalerweise besorge ich alle Geschenke auf den letzten Drücker und nehme mir für das nächste Jahr wieder vor, früher mit der Geschenksuche zu beginnen. Doch dieses Jahr soll alles anders werden: Mit dem Christchindli-Märt bietet sich mir die optimale Chance, an den über 320 Ständen nach den aussergewöhnlichsten Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten.

Meine Suche beginnt am Obertorplatz. Die kleinen Ponys neben dem grossen Tannenbaum beobachten mich interessiert, als ich überlege, ob ich zuerst die Marktgasse hinunter oder auf den Schellenhausplatz gehen soll. Mit 50 Franken Startkapital begebe ich mich schliesslich am Spittelturm vorbei in die Altstadt. Schon nach den ersten Schritten steigt mir der süsse Duft von Zuckerwatte und Magenbrot in die Nase. In der Marktgasse an den vielen Ständen blicken mich plötzlich ein Paar grosse Kunststoffaugen an. Mit Teigwaren gefüllte tierförmige Säcke. Von Igeln über Schweine ist alles dabei. Das wäre eigentlich ein superherziges Geschenk, denke ich mir. Dennoch gehe ich weiter, denn bevor ich mich entscheide, möchte ich alles gesehen haben.