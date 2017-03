Der alljährliche Weiterbildungskurs für Gruppenführer der Feuerwehr hat am vergangenen Samstag zum zweiten Mal hintereinander in Zufikon stattgefunden. Das Wetter war zwar lästig, hinderte die 67 Kursteilnehmer der Bezirke Lenzburg, Muri und Bremgarten aber keineswegs daran, ihr Wissen in Kernlektionen wie Brandbekämpfung, Rettungsdienst und technischer Hilfeleistung bei Überschwemmungen zu festigen. In neun Klassen aufgeteilt probten sie Ernstsituationen, die sie zuvor mit ihrem Klassenlehrer vorbereitet haben.

Was macht ein Gruppenführer überhaupt? «Gruppenführer sind Soldaten und Leute, die gut mit Menschen umgehen können», erklärt Martin Tschanz, Feuerwehr-Kreisexperte vom Kreis 4. «Sie müssen das Ruder in die Hand nehmen können, wenn sie als Erste an einer Notfallstelle ankommen. Sie werden auch geschult, Betroffene zu beruhigen und in Sicherheit zu bringen. Was die Führungskräfte hier in den Weiterbildungen lernen, können sie auch sonst in ihrem Leben gut gebrauchen, zum Beispiel bei der Arbeit.» Das verschaffe ihnen auch dort bessere Karrierechancen, sagt Tschanz. Deshalb sei es auch nicht schwer, motivierte Feuerwehrleute zu finden, die sich zum Gruppenführer ausbilden lassen. Viele seien schon eine ganze Weile dabei und möchten gerne etwas Neues machen. Das bestätigt Tom Hoffmann, Oberleutnant der Feuerwehr Region Mellingen, der als Klassenlehrer im Einsatz ist: «In meinen zwölf Jahren hier habe ich nur selten erlebt, dass jemand geklagt hat, der Leutnant habe ihn zu dem Kurs gezwungen.»

Zwischenfall in Zufikon

Ein wichtiger Posten ist die Rettungsübung. Wenn ein Haus brennt und die Treppenhäuser voller Rauch sind, müssen es die Bewohner über eine Leiter verlassen. Dabei muss die Brustbindung angewendet und das andere Ende des Seils an einem sogenannten Fixpunkt befestigt werden. Wenn möglich ist dies ein Balken im Haus oder, wenn sich nichts ähnlich Stabiles finden lässt, eine Sprosse der Leiter. Tom Hofmann kann sich noch gut erinnern, dass früher die Feuerwehrleute selber als Fixpunkt herhalten mussten, und sich an einen stabilen Gegenstand gestützt haben. Das sei aber zu gefährlich und heute auch gar nicht mehr erlaubt.

Aber nicht nur bei den Übungsposten gibt es Action. Kurz vor der wohlverdienten Mittagspause wird es ernst: Ein Rohrbruch in Zufikon fordert die Einsatzkräfte, zum Glück nicht allzu viele. Für grössere Notfälle stehen sich die Feuerwehren aus der Umgebung aber immer zur Seite. «Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden läuft problemlos», erzählt Tschanz.

Nach den kleinen Präsentationen der einzelnen Klassen und einem Tagesrückblick wird der Weiterbildungstag mit einem gemeinsamen Abendessen beendet. Die diesjährigen Teilnehmer besuchen den Kurs zwar erst in fünf Jahren wieder, der nächste findet aber bereits in einem Jahr in Boswil statt.