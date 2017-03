«Ich nehme an, dass rund 90 Prozent der Eschen absterben werden», sagt Revierförster Urs Huber und lässt seinen Blick über das kleine Waldstück am Eggenwiler Junenbach schweifen. Auch hier werden in diesen Tagen 20 Bäume gefällt, die vom asiatischen Pilz der Eschenwelke (siehe Box) befallen sind.