Keine nassen Hosen

Dort angekommen treffe ich Eismeister Rolf Hüsser. Er reinigt die Kunststoffmatten mit einer kleinen Maschine. Neugierig trete ich auf den Kunststoff und bin erstaunt, denn ich rutsche nicht. Der Belag erinnert mich an die Sportböden in Turnhallen. Wie soll man darauf eislaufen können? Neben dem 600 m2 grossen Feld stehen zwei Container. Der eine dient als Umkleidekabine, im anderen sind Kasse und Snackbar untergebracht. Im Innern des ersten Containers zeigt der Eismeister die Schlittschuhe. «Wir haben hier insgesamt 160 Paar neue Schuhe», erzählt er und zeigt auf rote Damenschlittschuhe- und schwarze Hockey-Skates. «Um auf dem Kunststoff gut gleiten zu können, benötigen sie beim Schliff einen anderen Radius als beim Eis.» In der Ecke des Containers steht eine Schleifmaschine. «Die Schuhe werden nach jedem Gebrauch geschliffen.»