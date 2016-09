Jetzt noch in der Kanti, bald schon bei Armani

Ein spontaner Einfall verändert das Leben des Maturanden Antonio Job aus Niederwil und gibt den Startschuss für eine vielversprechende Model-Karriere.

Antonio Job strahlt bis über beide Ohren: Er hat sich gegen alle anderen Kandidaten des Elite-Model-Look-Wettbewerbs durchgesetzt und gewonnen. Seine Freunde, Eltern und die sieben Geschwister stehen am Bühnenrand und jubeln dem jungen Model zu. Realisieren kann Antonio seinen Erfolg noch nicht ganz – verständlich, wenn man seine Geschichte von Anfang an hört. Der 18-Jährige interessierte sich schon immer für Mode und wollte herausfinden, ob er auch als Model Erfolg haben könnte. Online meldete er sich beim Wettbewerb Elite Model Look an, schickte Fotos von sich dazu und schaffte es prompt in die engere Auswahl (Recall).

Der Ausdruck stimmt

Beim Recall wählt die Jury aus den mehreren hundert Kandidaten die 20 schönsten aus, lässt ihre Masse nehmen und macht Probeaufnahmen. Auch diese Hürde meisterte Antonio und schaffte es unter die 20 Besten der Schweiz. Gerechnet hat er damit nicht: «Ich war einfach nur neugierig, als ich mich angemeldet habe. Die Überraschung war gross, dass ich es ins Finale geschafft habe.»

Nach dem Recall wurden die 20 Finalisten zum Probewochenende eingeladen: «Während des Weekends haben wir die Choreografie für den Laufsteg einstudiert. Nebenbei konnte ich die anderen Models besser kennen lernen.» Konkurrenzkampf gab es laut Antonio nicht, ganz im Gegenteil: «Ich habe neue Freundschaften geschlossen», sagt der Maturand. Und warum hat sich die prominent ausgestattete Jury für den Niederwiler entschieden? «Auf dem Laufsteg konnte ich überzeugen. Ausserdem gefielen ihnen mein Ausdruck und die Präsentation der Kleider», erklärt Antonio. «Es war eine super Zeit», fügt er an.

Durch die Familie geprägt

Schwierig sei für ihn allein das lange Stehen gewesen, denn in der Schule sitzt man immer. Antonio hat jetzt schon einige Aufträge als Model. Ist es nicht schwierig, Schule und Modeln zu kombinieren? «Ab und an schon», antwortet er, «aber solange man seine Zeit gut einteilt, bekommt man keine Probleme.» Abbrechen will er die Schule nicht, seine Ausbildung ist ihm wichtiger.

Ausgleich und Unterstützung in seinem nun stressigen Mo-delalltag findet Antonio bei Familie, Freunden und Sport. In der Schule hat er mittlerweile einen richtigen Fanclub. Auch schwimmt er leidenschaftlich gerne oder wandert zusammen mit seinen sieben Geschwistern. Seine Grossfamilie lässt ihm aber nicht nur diese Unterstützung zukommen: «Als Drittältester übernahm ich früh Verantwortung, und mit Kritik kann ich auch umgehen», sagt Antonio, dessen Eltern aus Lugano stammen. «Das sind Fähigkeiten, die mir beim Modeln helfen.» In zehn Jahren sieht er sich in New York und läuft, hoffentlich, für Armani an der Fashion Week: «Ich will durchstarten und neue Menschen und Kulturen kennen lernen.»