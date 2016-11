Am Abend des 8. Juli 2015 wurde ein Ehepaar tot in ihrem Einfamilienhaus in Sarmenstorf aufgefunden. Nach Ermittlungen zeigte sich, dass der älteste Sohn des Paares am Tatabend zu dem Haus gefahren war, wo es zu einem Streit in der Küche kam. Dieser artete zu Tätlichkeiten aus, wie die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft in eine Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt.