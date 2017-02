«Seit dem denkwürdigen 15. Juni 1973 sind 15 960 Tage vergangen», erzählt Heidi Hegglin. 15 960 Tage, also rund 44 Jahre war Andreas Baumann für die Gemeinde Dottikon tätig, zuletzt als Sozialdienstleiter. Gestern Freitag wurde er verabschiedet. Während einer Kutschenfahrt von Mägenwil nach Dottikon konnte der 64-Jährige in Erinnerungen schwelgen. Gemeinderätin Heidi Hegglin kann viele Anekdoten aus dieser langen Zeit erzählen: «Erst am Montag dieser Woche im Jahr 1973 war Andreas Baumann vom Gemeinderat als Mitarbeiter für die Gemeindekanzlei gewählt worden. Warum Baumann es mit dem Stellenantritt so eilig hatte – es war nämlich ein Freitag – geht aus den Akten nicht hervor.»

Ob er sich an diesem Abend noch an der Gemeindeversammlung den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern hatte vorstellen wollen? Oder wollte er an dieser historischen Gemeindeversammlung dabei sein, als der Kredit von 10 Millionen Franken für die neue Schulanlage Risi befunden wurde? Möglicherweise wollte er auch der Zieleinfahrt der ersten Etappe der 40. Tour de Suisse beiwohnen? «Vielleicht finden wir dies heute noch heraus», werweisst Hegglin.

Für eine Ehe verantwortlich

Baumann übernahm 1973 die Leitung der Kanzlei und der Einwohnerdienste. «Und schon bald die Stellvertretung des damaligen Gemeindeschreibers Ernst Gisi. Mutig!», erzählt Hegglin. Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt wurde er zum Stellvertreter des Zivilstandbeamten. «Du hast vermutlich vielen Trauernden Trost und Mut zugesprochen, manchem frisch gebackenen Vater wenig schlaflose Nächte gewünscht und bist wahrscheinlich für die eine oder andere Ehe verantwortlich. Zumindest von einer weiss ich.»

Insgesamt 16 Jahre war Baumann Protokollführer der Baukommission, bis er das Amt des Leiters des Sozialdienstes übernahm. Aber: «Was war, ist Vergangenheit, dein Schreibtisch ist geräumt, deine Aufgaben hast du an die Nachfolgerin weitergegeben, du darfst nun den Alltag etwas ruhiger angehen.»