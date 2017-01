Gleich zu Beginn, beim Titel «The Stars and Stripes forever», gelang es Dirigent Igor Retnev, die Zuhörerinnen und Zuhörern in den Bann zu ziehen, die gern im Takt mitklatschten. Zum Motto berichtete Vereinspräsident Peter Langhart, es setze sich aus zwei Musikstücken zusammen, die am Abend zu hören seien.

«Diese Kombination liess der Musikkommission Freiraum für die Wahl der weiteren Musik», führte er aus. Die Proben für das Jahreskonzert liefen seit dem Ende der Sommerferien. Langhart meinte ausserdem, er sei froh, dass trotz des Winters und der Grippewelle alle Musiker wohlauf seien.

Vielfältige Reiseabschnitte

Der erste Teil des Mottos beziehe sich auf das Stück «Around the World in 80 Days» von Otto M. Schwarz, teilte Ramon Rey mit, der charmant durch den Abend führte. Der Komponist habe sich dafür von Jules Vernes bekannten Roman «Reise in 80 Tagen um die Welt» inspirieren lassen. Und so entführten die Musiker ihr Publikum auf eine abwechslungsreiche musikalische Reise rund um den Erdball. Deutlich herauszuhören waren Orient, Asien, der Wilde Westen und New York, um nur ein paar Reiseabschnitte zu nennen.

George Gershwins «Rhapsody in Blue» aus dem Jahr 1924 bildete den zweiten Abschnitt des Mottos. Wie der Moderator anmerkte, sei dieses ein besonderes Stück: «Gershwin versuchte musikalisch neue Wege zu gehen, mit der Rhapsody gelang ihm die Verbindung zwischen Jazz und symphonischer Musik.» Zudem wartete der Musikverein noch mit einem Highlight auf: Für den Solopart hatte man den Pianisten Viacheslau Spiridonov gewinnen können, freute sich Peter Langhart bereits vor dem Konzert. Pianist und Musiker erzeugten mit ihrem Spiel Hühnerhaut beim begeisterten Publikum.

Mit «The Glenmasan Manuscript» aus der Feder von Marc Jeanbourquin gelang ein weiterer besonderer Moment. Das Stück beziehe sich auf ein gleichnamiges schottisches Manuskript aus dem 15. Jahrhundert, teilte Rey mit. Das anspruchsvolle Musikwerk werde gern als Wettbewerbsbeitrag vergeben, wie es für den Musikverein Harmonie beim Eidgenössischen Musikfest in Montreux der Fall war. Offenbar gelang den Musikern die Interpretation, da sie in ihrer Kategorie einen guten Rang belegten, wie Rey nicht ohne Stolz bemerkte.

Veteranen geehrt

Am Abend gab es neben der Musik noch Ehrungen, und zwar für insgesamt 75 Jahre Angehörigkeit bei einer Musikgesellschaft. Als kantonale Veteranen für jeweils 25 Jahre gab es folglich drei Ehrungen: Sandra Otto an der Bassklarinette, Vizepräsidentin Andrea Grimm an der Klarinette und Vereinspräsident Peter Langhart an der Trompete. Fazit bei Publikum und Musikern: Es war ein gelungener Abend.