Brennende Trümmerteile liegen in der Kreuzmattstrasse, der angekohlte Propeller dreht noch leicht im Wind. Schwer verletzt lehnt eine Frau am Gartenzaun. Hundert Meter weiter steht ein brennendes Auto, auf dem Dach vom Restaurant Kreuz liegt die Pilotin des abgestürzten Flugzeugs und schreit lautstark um Hilfe.

Einer der duzenden Schaulustigen wählt die 118 und die Feuerwehr Zufikon wird aufgeboten, wenig später auch die Feuerwehr Bremgarten. Das Tanklöschfahrzeug braust mit Sirenen und Blaulicht heran. «Das Wasser nehmen wir aus Zufikon, in Bremgarten wird es ja sehr teuer», sagt Vizekommandant Marcel Hottinger in Anspielung auf die steigenden Bremgarter Badipreise und lacht.

Denn natürlich ist am Samstag in Zufikon nicht wirklich ein Flugzeug abgestürzt, vielmehr halten die beiden Feuerwehren zum ersten Mal gemeinsam eine Hauptübung ab – zur Freude der Bevölkerung, die zahlreich erschienen ist, um beim Spektakel zuzuschauen.

Wechsel im Kommando

Gleichzeitig werden die beiden Kommandanten Thomas Wirth (Bremgarten) und Albert Karli (Zufikon) verabschiedet. Wirth gibt sein Amt nach 34 Dienstjahren ab, er war von 1994 bis 2001 Kommandant bei der Feuerwehr Hermetschwil-Staffeln und seit 2014 hatte er das Kommando in der Feuerwehr der Stadt Bremgarten inne.

Thomas Burger, aktuell Vize-Kommandant, tritt seine Nachfolge an. Albert Karli stellte sich 26 Jahre in den Dienst der Feuerwehr Zufikon und ist seit zehn Jahren Kommandant. Auch er übergibt sein Amt in die Hände seines amtierenden Stellvertreters Marcel Hottinger. Neuer Vize-Kommandanten in Bremgarten wird Marc Dellsberger, sein Zufiker Pendant heisst Philipp Carfora.