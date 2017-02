Die ersten Frösche haben die Freiwilligen des Natur- und Vogelschutzvereins Oberfreiamt beim Brandwald bereits gerettet. In Regennächten bei Temperaturen über 5 Grad Celsius setzen sich Frösche und andere Amphibien in Bewegung, um zu ihren Laichplätzen zu gelangen. «Am Montag konnten wir schon die ersten Tiere in den Sammelkübeln finden», sagt Monika Kissling, Sins, beim Verein neu zuständig für den Amphibienschutz. Aktuell machen sich jeden Tag am frühen Morgen elf Personen auf den Weg, um die insgesamt neun Sammelbehälter zu kontrollieren.

Jedes Jahr werden so von den Helferinnen und Helfern des Natur- und Vogelschutzvereins Oberfreiamt jeweils gegen 1000 Frösche, Molche und Kröten gesammelt und über die Strasse getragen. Der Gemeinderat Sins hat dem Natur- und Vogelschutzverein, wie in den Vorjahren, sogar die Bewilligung erteilt, zu den kritischen Zeiten die Strasse ab dem Sandsilo Richtung Töniweiher bis zur Aettenschwilerstrasse für den Verkehr ganz zu sperren. «Das ist ein Glücksfall, wir sind sehr froh und dankbar für diese Bewilligung», betont Kissling. Sie weiss nicht, wie viele Tiere hier jeweils die Strasse queren. Aber sie hat einmal gesehen, was passierte, als jemand die Absperrung umging und die Strasse trotzdem befuhr: «Das war ein schlimmer Anblick.»

Viel Arbeit

Die Arbeit für die Mitglieder und Helfenden des Natur- und Vogelschutzvereins Oberfreiamt fängt schon an, bevor sich die Frösche und Kröten auf ihre Wanderung machen. «Das Erstellen der Absperrungen für die Tiere ist recht aufwendig», weiss Kissling. Neuerdings werden die Froschzäune etwas weiter in den Wald hinein gestellt anstatt nahe an der Strasse. Das erhöht die Sicherheit für die Helfenden, dafür müssen sie manchmal auch einer Maus, die sich in einen Kübel verirrt hat, wieder zur Freiheit verhelfen. «Die Helfenden sind mit viel Herzblut bei der Sache», lobt Kissling.

Gefahren für Amphibien gibt es viele, darunter der Lebensraumverlust, fehlende Fortpflanzungsgewässer, Umweltgifte und Pilzkrankheiten. Seen sowie die Moore wurden zu einem grossen Teil zerstört, wie Pro Natura festhält. Aber auch der Verkehr fordert seinen Tribut. Immerhin können temporäre Absperrungen oder fix installierte Kleintierunterführungen etwas Linderung bringen: «Jährlich werden an rund 200 Standorten in der Schweiz über 160 000 Amphiben von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sicher über die Strasse ans Laichgewässer getragen.» Trotz dieser Schutzmassnahmen überleben viele der etwa fünf Millionen Amphibien ihre Hochzeitsreise nicht.