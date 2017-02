Nach einer fairen Diskussion stand das Resultat fest: Mit 135 zu 113 Stimmen sagte Widen Nein zum Fusionsvertrag, der Entscheid löste Beifall aus. Kopfschüttelnd verliessen die Jüngeren die Mehrzweckhalle und auch Gemeindeammann Spring bedauerte den Ausgang: «Genau diese Situation wollten wir nicht.» Die Lage in Widen sei schwieriger als in den anderen Gemeinden: «Berikon und Rudolfstetten-Friedlisberg würden den Steuerfuss bei einer Fusion senken, was bekommt Widen?» Trotz der Ablehnung des Vertrags sei die Arbeit dahinter nicht umsonst: «Die Gemeinden haben erfolgreich zusammengearbeitet. Die Fusion ist in Zukunft sicher erneut ein Thema.»