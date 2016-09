Aus den Lautsprechern tönt Rockabilly, die Möbel wirken gekonnt zusammengewürfelt und erinnern an die Anfangszeiten des Rock ’n’ Roll, nichts wirkt überladen, aber gepflegt-amerikanisch: Im neuen Flavors Café in Muri hat sich Vina Kappeler nicht nur einen Traum erfüllt, sie lebt das Konzept des Cafés selber im Alltag. Selbstverständlich serviert sie im Petticoat.

Schon als 16-Jährige verfiel Kappeler, die in Hendschiken lebt, dem American Style der 50er- und 60er-Jahre und der damaligen Musik. Die 50er-Jahre haben viele Legenden geschaffen. Elvis Presley oder Buddy Holly begeisterten die Jugendlichen mit ihrem Rock ’n’ Roll, James Dean eroberte die Leinwand und Marilyn Monroe faszinierte die Männer auf der ganzen Welt. In den 60er-Jahren galt vor allem «Make love not war». Die neue Wirtin in Muri versucht, dieses Lebensgefühl, so gut es geht, in die heutige Zeit zu transferieren. Auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität für ein Café dieser Art stiess sie auf die neue Überbauung Perron West in Muri. Hier, an der Aarauerstrasse 8, hat sie sie nun ihre Vorstellungen von einem trendigen Café verwirklicht. Sie bedient die Gäste von Montag bis Samstag, 9 bis 22 Uhr, nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit allerlei (amerikanischen) Importgetränken. «Ich will das Konzept möglichst authentisch umsetzen», sagt sie. Bei Frischprodukten legt sie allerdings Wert auf Erzeugnisse aus der Region, möglichst bio und Fair Trade. Das Flavor Café führt zwar keine Küche, bietet aber Snacks und Sandwiches an. Zudem gibt es Gratis-WLAN.

Konzerte geplant

Vina Kappeler will ihre Gäste hin und wieder auch mit einem Konzert verwöhnen. Ein erstes findet am nächsten Freitag, 23. September, ab 20.30 Uhr statt: Skinny Jim Tennessee Combo, eine Band aus dem Aargau und Bern, spielt Rockabilly, Rock ’n’ Roll und Blues. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Zudem ist sie offen für allerlei Ideen. In einem speziellen Ambiente Geburtstag feiern? Einen rockigen Brunch geniessen? Einen mehr oder weniger verrückten Anlass realisieren? «Einfach vorbeikommen, vieles ist möglich», lacht sie verschmitzt. Aus dem Lautsprecher ertönt «Rock Around The Clock» von Bill Haley & His Comets.