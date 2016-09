Kuscheln in Manchester-Kissen

Zusammen mit einem Strom aus anonymen Schülern wird man beinahe in die Mediothek hineingetrieben. Drinnen ändert sich die Szenerie abrupt: Man kommt an in den Stuben der Erzählenden, in einem von fünf Kabäuschen mit Sofas und Gegenständen, die an eine bestimmte Ära aus den letzten 60 Jahren erinnern.

Ob man auf dem Ledersofa aus den 90ern Platz nimmt oder sich in die Manchester-Kissen aus den 70ern kuschelt, überall erwecken Zeitzeugen Erinnerungen. Eines sollen aber alle Zuhörer tun: sich Zeit nehmen für ein Telefonat mit der Kantizeit. Sie nehmen den Hörer eines Telefons aus jener Ära in die Hand und lauschen.

Zum Beispiel den Erinnerungen von Ruth Koch, die in Villmergen wohnte und von 1968 bis 1972 zum dritten Jahrgang des damaligen Semis gehörte. Sie erinnert sich an das runde, immer strahlende Gesicht ihres Zeichenlehrers oder an den Deutschlehrer, in den alle ein bisschen verliebt gewesen sind. Und natürlich an die Zeit mit ihrer besten Freundin.

«Ein einziger Glückstaumel»

Auch Ewald Keller, der das Semi 1973 bis 1977 besuchte und heute Schulleiter der Beriker Primarschule ist, erinnert sich gern zurück. Er hätte von Mellingen aus das Seminar in Wettingen besuchen müssen. Seine Cousine sei aber eine der Pionierinnen gewesen, die stattdessen die Reuss ins nahe Freiamt überquert und von der familiären kleinen Schule in Wohlen geschwärmt haben.

So kam auch Keller als einziger seiner Bezirksschulklasse ans Wohler Semi. «Ich wäre heute wohl kein Freiämter, wenn ich diesen Schritt damals nicht gemacht hätte», hört man ihn durch den Telefonhörer sagen.

Eine der jüngsten Erzählerinnen ist Yvonne Jaggy, die die Kanti 2000 bis 2004 besuchte. Sie erinnert sich, wie sie nach einer Kindheit im kleinen Muri ihre Freiheit an der Kanti Wohlen fand, sich auf einmal bunt kleidete, sich als Frau fühlte, Männer kennen lernte und ihr «Hässliches-Entlein-Dasein» hinter sich lassen konnte, wie sie es nennt.

«Die Schule selber ist mir nicht mehr so präsent. Doch die Zeit war ein einziger Glückstaumel, wie ich ihn nie wieder erlebt habe», beschreibt sie lachend und mit Worten, die sicher aus jenen Kanti-Jahren stammen.

Verträumt statt spektakulär

Die Aufnahmen dauern je zwischen 7 und 25 Minuten. «Man muss sich ein wenig Zeit nehmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall», sagt der Initiator Martin Steiner. «Die Geschichten sind nicht spektakulär, sondern sehr persönlich, manchmal lustig, manchmal verträumt, manchmal vielleicht auch noch immer etwas nachtragend. So wie die Kantizeit eben für die Erzählerinnen und Erzähler war.»

Die meisten Geschichten beziehen sich aufs Soziale, nur die wenigsten aufs Schulische, fällt Steiner auf. «Genau so müssen Schulen doch sein: Sie müssen Platz für Erlebnisse und Momente bieten, die man dann sein Leben lang nicht vergisst.» Genau diese will er der Kanti mit seiner Arbeit nun zurückgeben.