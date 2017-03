Frank Geisler ist IT-Spezialist. Früher war er oft auf Geschäftsreisen, unter anderem in Afrika und Osteuropa. «Ich habe in meinem Leben viel Reichtum gesehen, aber auch viel Armut», sagt Geisler, der in Oberwil-Lieli zu Hause ist. «Auf der einen Seite Jugendliche ohne Chance auf Weiterbildung, auf der anderen Seite Informatik-Equipment, das schon nach kurzer Zeit ersetzt und weggeschmissen wird.» Diesen Unterschied im Zugang zu Informationstechnologie zwischen der industrialisierten Welt und Entwicklungsländern nennt man «digital gap», eine digitale Kluft. «Ein deutscher Bekannter von mir wurde auf die Organisation Labdoo.org aufmerksam, die dem entgegenwirkt. In der Schweiz waren sie noch nicht tätig, und so habe ich einen Verein gegründet», erinnert sich Geisler.

Acht bis zehn Stunden pro Woche verbringt der IT-Spezialist damit, alte Geräte entgegenzunehmen und sie neu aufzubereiten. Alle Daten werden gelöscht und Open-Source-Software installiert, sodass den künftigen Benutzern keine Kosten durch Lizenzgebühren entstehen können. Dazu gehört auch eine Offline-Version von Wikipedia. «So haben die Schüler Zugriff auf einen riesigen Fundus an Artikeln, auch ohne Internet.» Ziel der Hilfsorganisation ist es, Wissen zu verbreiten und damit eine Grundlage zu schaffen, damit die Menschen sich gegenseitig helfen können. Aber auch in der Schweiz gibt es Projekte, die von der Gratis-IT profitieren, so etwa die Stiftung Kinderheim Grünau in Au im Kanton Zürich.