Vom Kreisel Tägerig bis auf die Höhe von Nesselnbach wird die Reusstalstrasse gegenwärtig saniert. Die Strasse wird von derzeit 6 auf 6,5 Meter verbreitert. Am Schluss erfolgt der Einbau von total 5900 Tonnen neuer Belag. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt 1800 Meter.

Im Zuge des Strassenbaus werden diverse Anpassungen (Werkleitungen) vorgenommen und drei Sickergruben ausgehoben. Die Gesamtprojektkosten (Kreisel, Strassenbau, Anpassungsarbeiten und Landerwerb) betragen insgesamt 4,4 Millionen Franken.

Das Ziel: Bauende im September

«Es ist unser Ziel, den Strassenbau im September abschliessen zu können. Gegenwärtig befinden wir uns gut im Terminplan und weisen sogar einen Vorsprung auf, sodass der Deckbelag voraussichtlich im Juli/August eingebaut werden dürfte. Dabei spielt natürlich das Wetter auch immer eine Rolle», war von Kreisingenieur Manuel Baldi zu erfahren.

Ob während der Belagsarbeiten an zwei Wochenenden der Verkehr in Tägerig durch das Dorf geleitet wird, sei noch nicht beschlossen und wäre im Übrigen nicht optimal, da es in der Gemeinde auch eine Tempo-30-Zone gebe. «Mit Experten von Verkehrssicherheit und -technik wird abgeklärt, welche Verkehrsumleitungsmöglichkeiten möglich wären.»

Mit der Bauleitung vor Ort ist Marco Busslinger von der Flury Bauingenieure AG in Lenzburg betraut. Er hat unter anderem die Arbeitsausführung der Bauunternehmung zu kontrollieren und darauf zu achten, dass die Projektvorgaben eingehalten werden. Er ist zuständig für die Protokollführung bei Bausitzungen und Besprechungen, aktualisiert wenn nötig die Planunterlagen und gibt die Revisionspläne an die Bauunternehmung ab. Zuständig ist der Bauleiter auch für die Ausmass-, Rechnungs- und Abrechnungskontrolle sowie die Endkostenprognose. Er koordiniert die Einsätze des Verkehrsdienstes, hält Kontakt mit Anwohnern, gibt die Anwohnerinformationen heraus, führt die Projektunterlagen bei Änderungen für die Pläne des ausgeführten Bauwerkes nach und organisiert mit der Flury Bauingenieure AG Absteckungen vor Ort für den Bauunternehmer.

Strasse nie ganz gesperrt

Auf die Frage, welches das Spezielle an diesem Strassenprojekt sei, meinte Marco Busslinger: «Der Neubau des Kreisels Tägerig konnte nur in Etappen erfolgen. Eine Umleitung des Verkehrs über eine provisorische Fahrbahn, aussen um den Baubereich des Kreisels herum, hätte zu Mehrkosten geführt.» Wie er weiter ausführte, seien während der gesamten Bauzeit die vorhandenen Strassenflächen – mit Ausnahme des jeweiligen Bauabschnitts – für den Verkehr geöffnet. Dies mache die Baustellenlogistik mit den An- und Abtransporten für die Bauunternehmung nicht einfach.

Regen- und Kälteperioden im Winterhalbjahr hätten es zudem schwierig gemacht, genaue Terminvorhersagen, zum Beispiel für die Sperrung der nächsten Etappe, treffen zu können. Bekanntmachungen beispielsweise an Anwohner können dadurch erst wenige Tage vor dem Start der betreffenden Bauarbeiten erfolgen. «Ausserdem macht es die teilweise feuchte Witterung ohne genügende Abtrocknung der Böden für die Bauunternehmung schwierig, aber nicht unmöglich, die von der Bauherrschaft geforderten Qualitäten zu erreichen», führte der Bauleiter weiter aus.

Ob es besondere Auflagen im Bereich Natur und Umwelt gibt, wollte die Aargauer Zeitung von Marco Busslinger wissen. «Ja, die gibt es. An diversen Stellen entlang der Reusstalstrasse bestehen seit langem Strassenentwässerungen. Diese entwässern meist direkt über einen kleineren Vorfluter (Bach) in die Reuss. Eine direkte Strassenentwässerung in einen Vorfluter ist laut Gewässerschutz nicht mehr zugelassen.» Mit der Belagssanierung müssen diese Abwässer über neu zu erstellende Sickergruben mit einer Filterschicht in den Boden versickert werden.

Vom Bauleiter war weiter zu erfahren, dass in diesem Zusammenhang neue Einsatzpläne für die Feuerwehr Tägerig erarbeitet werden.