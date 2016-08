Mit einer spektakulären Uraufführung möchte «Musik in der Klosterkirche Muri» als Konzertreihe für Alte Musik zum Ende ihrer Saison 2016 noch einmal auf sich aufmerksam machen: Am Sonntag, 11. September, 17 Uhr wird die «Messe» von Silvan Loher für 20 Stimmen und 16 historische Instrumente, konzipiert für den vielgestaltigen Raum der Klosterkirche Muri, zum ersten Mal aufgeführt. Für Loher kam die Anfrage von Organist Johannes Strobl, ein Werk für die Klosterkirche Muri zu schreiben, «der Erfüllung eines kompositorischen Traumes gleich».

Nicht nur das zentrale Oktogon der Klosterkirche Muri mit seinen vier Musikemporen, wo mehrchörige Musik von Giovanni Gabrieli und Heinrich Schütz, von Heinrich Ignaz Franz Biber und Georg Muffat einen authentischen Aufführungsort findet, sondern den ganzen Kirchenraum in ein abendfüllendes Werk einzubeziehen – so lautete der Auftrag der «Musik in der Klosterkirche Muri» an den Komponisten Silvan Loher. Entstanden ist eine faszinierende Partitur für 20 Stimmen und 16 historische Instrumente. Eine Streichergruppe ist – wie in Muffats «Missa in labore requies», die erst im Juni hier aufgeführt wurde – vor dem Chorgitter platziert, die Sänger und Bläser hingegen nehmen in jedem Stück neue Positionen ein: fern in der Krypta, im Chorgestühl und im Hochchor, in offenen und versteckten Seitenkapellen, direkt unter der Kuppel inmitten des Publikums, auf der Kanzel, den vier Emporen des Oktogons und der Westempore um die Grosse Orgel. Dabei wird der ganze Raum auf eindrucksvolle Art und Weise zum Klingen kommen.

In seinem Werk stellt sich Silvan Loher dem zeitlosen Text der Messe, in den er – ganz in barocker Tradition – betrachtende Lyrik einfügt und zu Arien für die vier Solisten verarbeitet. Seine Musik bewegt sich dabei in einem tonalen Rahmen, der sich dem Zuhörer und der Zuhörerin unmittelbar erschliesst: mit vielen ausdrucksvollen und klangintensiven Momenten, den instrumentalen Farben der Streicher, Holzbläser, Zinken und Posaunen, einem wunderbar leichten 10-stimmigen Frauenchor oder einem mächtigen Sanctus mit 20 im Raum verteilten Stimmen – ein beeindruckendes Gesamterlebnis von Musik und Raum. (az)