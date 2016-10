Karl und Gertrud Vögeli erleben in ihrer «Wätterhüsli-Klinik» in Degersheim momentan eine intensive Zeit. Ihr Meteo-Instrumentenservice ist mit der Restauration der historischen Messapparaturen aus der 113-jährigen Wohler Lambrecht-Wetterstation beschäftigt. Die Wettersäule wird noch diesen Monat wieder beim Gemeindehaus aufgestellt, aber an einem anderen, neuen Platz.

Anfang Juli hatte das Spezialistenteam alle Instrumente aus der Wohler Wettersäule ausgebaut und in ihr Labor mitgenommen. «Zuerst waren wir stark mit Administration und Arbeitsvorbereitungen beschäftigt. Es waren viele Details zu klären wie beispielsweise mit Unterlieferanten zu verhandeln und notwendige Komponenten zu beschaffen, damit beim Start der eigentlichen Restaurierungsarbeiten alles vorhanden war», führte Karl Vögeli gegenüber der Aargauer Zeitung aus. In der Vorbereitungsphase konnte geklärt werden, wie die fehlenden Zierbuchstaben der Windrose wieder neu gefertigt werden können oder wie die Glasskalen der Instrumente sowie die Glas- und Emailschilder aufzufrischen sind.

In Einzelteile zerlegt

Karl Vögeli führte weiter aus: «In den letzten Wochen haben wir sämtliche Instrumente demontiert und dann in ihre Einzelteile zerlegt. Alle Stahl- und Messingteile wurden in der Sandstrahlerei bearbeitet. Die feinen Messingteile wurden mit Glasperlen und die Stahlplatten mit Sandkörnern gestrahlt. Alle diese Teile wurden anschliessend zum Industriemaler gebracht. Die Instrumentengrundplatten erhielten eine sehr schöne Farbe, die Messingteile einen farblosen Schutzlack, damit die Instrumente und die verschiedenen Skalen und Schilder künftig wieder mit neuem Glanz zur Geltung kommen.»

Für Karl und Gertrud Vögeli begann die eigentliche Feinarbeit mit dem Zusammenbau und der Kalibrierung der Instrumente. «Wir haben zum Endspurt angesetzt», so Karl Vögeli. «Mit Ausnahme des Holosterik-Barometers haben wir inzwischen sämtliche Instrumente revidiert, restauriert und kalibriert. Das Barometer ist auch schon überarbeitet, wir warten nur noch auf die aufgefrischte Instrumentenskala von einem Unterlieferanten. Die Beschriftungsschilder, Tafeln und Emailschilder sind montiert.»

Neuer Standort vor Gemeinde

Bezüglich des Versetzens des Wettersäulen-Sockels vor dem Wohler Gemeindehaus, der Montage des Leergehäuses und dem Einbau der Instrumentierung vor Ort kann der Meteo-Instrumentenservice aus Degersheim noch keinen festen Termin nennen.

Denn: «Die Besprechung mit den Beteiligten dürfte wahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgen. Wir verstehen den Wunsch der Ortsbürger, die Wetterstation erst kurz vor der Einweihung zu platzieren», sagte Karl Vögeli. Dafür bleibt die Spannung erhalten und die Beteiligten freuen sich, mit der Bevölkerung die renovierte Wetterstation am Donnerstag, 20. Oktober, einweihen zu können.