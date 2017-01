Im nächsten Urlaub nahm er eine Stelle in der Mühle Jonen an. «Dort hatten sie so viel zu tun, dass mir der Gemeinderat zu einer sechsmonatigen Kriegsdispens verhelfen musste. Dazu kamen mehrere Wochen Urlaub pro Jahr. «Auch unsere Hochzeitsreise ins Tessin machten wir während meines Urlaubs», erzählt Paul grinsend. Die Hochzeit wurde übrigens an einem Dienstag gefeiert, wie alle Hochzeiten während des Kriegs. Denn: «Wegen der Rationierungen durfte man nur dienstags und sonntags Fleisch essen.»

Nähmaschine mit Zickzackstich

Das Paar wohnt heute im Bifang Wohn- und Pflegezentrum und verbringt noch nach all den Jahren jeden Tag gemeinsam. Paul wohnt im Altersheim, Rosa im Pflegeheim. «Von meinem Fenster aus sehe ich immer, wenn sie frühstückt. Dann gehe ich hinüber und wir verbringen den Tag zusammen», sagte Paul Meier vor drei Jahren, und das gilt auch heute noch.

Zu ihrem 70. Hochzeitstag schwärmte Rosa von ihrem Paul: «Er war ein wirklich guter Verkäufer.» Nach der Müllerei war er in den Aussendienst gegangen und dort sehr erfolgreich gewesen. «Ich war ein Spezialist für Milchvieh», sagte er stolz. So fehlte es der Familie an nichts. Die junge Schneiderin Rosa besass sogar die allererste elektrische Nähmaschine, die den Zickzackstich nähen konnte. «Die habe ich ihr an der Mustermesse in Basel für 1000 Franken gekauft», freute sich Paul Meier. Und mit dieser Errungenschaft schneiderte sich Rosa auch gleich ihr eigenes Brautkleid.

Das Geheimnis der langen Liebe

«Rösli war eine sehr hübsche Frau. Und das ist sie noch immer», attestierte Paul liebevoll. Man hätte den beiden den ganzen Tag zuhören können. Gibt es einen Trick, wie man so lange glücklich bleiben kann? Rosa lacht: «Nein, das muss jedes selber herausfinden.» Zu ihrem 65. Hochzeitstag, als die beiden von Radio Argovia interviewt wurden, gab Rosa ihr Geheimnis jedoch preis: «Man muss lieb sein zueinander und manchmal an der Ehe arbeiten. Heute wirft man bei einem Streit die Flinte ins Korn. Dabei kommen immer wieder schöne Zeiten.» Paul sagte anlässlich seines 100. Geburtstags: «Man darf einfach nichts übertreiben.» Wünsche habe er keine mehr, er schaue auf ein glückliches Leben zurück: «Wir sind zufrieden», sagt er, während Rosa fröhlich lächelt und nickt.