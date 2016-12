Siedlungsfunde von Eisenobjekten, etwa Messer und Nadeln, seien zwar bereits in der späten Bronzezeit bekannt, aber zahlenmässig sehr selten, fährt Wyss fort. Bohnerz-Vorkommen gab es im Gebiet Mönthal und Bözberg.

Dort sind Abbauspuren und Gruben vorhanden sowie Flurnamen, die auf entsprechendes Handwerk verweisen. Die Eisenverarbeitung – ein feuergefährliches Gewerbe – fand an peripherer Lage in Remigen statt. Für die energieintensive Tätigkeit brauchte es als Heizmaterial viel Holz, das in der Umgebung zu finden war.

Eine historische These ist laut Wyss, dass auf der Burg Iberg ganz in der Nähe vom 11. bis 13. Jahrhundert eine Familie mit sogenanntem Erzregal ihren Sitz hatte, also die Rechte an Abbau, Verhüttung und Verkauf besass.

Herausforderung für Archäologie

Auf dem Areal zwischen Villigerstrasse und Schmittenbach entsteht derzeit in mehreren Etappen ein komplett neues Wohnquartier mit insgesamt rund 140 Wohnungen. Eine riesige Baugrube ist bereits ausgehoben worden.

Diese sei symbolisch für die bauliche Entwicklung im Mittelland und damit auch im Aargau, stellt Wyss fest. Die Verdichtung, auch in Kernzonen von Dörfern, sei als raumplanerisches Werkzeug ein Segen gegen die Zersiedelung. «Für die Archäologie und ihren gesetzlichen Auftrag, die historischen Hinterlassenschaften im Boden zu schützen, ist es aber gleichzeitig eine grosse Herausforderung.»