Unternehmer aus der ganzen Region Brugg trafen sich gestern erstmals zur Tischmesse im Campussaal. Diese wird von Brugg Regio – der regionalen Standortförderung – organisiert. Unterstützt wird sie zudem von KMU Brugg. Pünktlich um 14 Uhr geht es los. Es herrscht bereits reger Betrieb. Auf Tischen versuchen die Geschäftsleute, ihr Unternehmen bestmöglich zu präsentieren.

Die Messe soll eine Plattform für Unternehmen darstellen, um sich austauschen zu können und neue Kontakte oder Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. So soll ein Networking zwischen den Leuten der Region entstehen. Grösse und Branche spielen an der Tischmesse keine Rolle. Entscheidend ist aber, ob das Angebot von Interesse für andere Unternehmen ist.

An der Tischmesse treffen die Besucher meist direkt die führenden Köpfe der jeweiligen Firmen an, sodass man sich möglichst auf Augenhöhe begegnen kann. Von 14 bis 16 Uhr sind die Unternehmer unter sich. Sie können sich ihre Produkte gegenseitig vorstellen und neue mögliche Partner gewinnen. Danach ist die Tür auch für externe Besucher geöffnet. Viele erhoffen sich davon, einige neue Kunden an Land ziehen zu können.

Mit einem Formular konnten sich die Teilnehmer zur Veranstaltung anmelden. Verlangt wird dabei ein Unkostenbeitrag von 350 Franken. Die Messe hat vor allem zum Ziel, die Unternehmen der Region zu verknüpfen und zur gegenseitigen Unterstützung anzuregen. «Most Business ist local. Alles redet von Globalisierung. Vergessen wir dabei nicht, dass lokale Nähe nach wie vor ein wundervoller Nährboden ist für gute Geschäfte», wie Paul Stalder, Präsident KMU Region Brugg, sagt.