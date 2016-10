Die Grossratswahlen sind vorbei. Vom Strassenrand sind die meisten Wahlplakate inklusive Ständer wieder abgeräumt worden. Der FDP wurden insgesamt acht Wahlplakatständer im Wert von je 250 Franken gestohlen, wie die Regionalpolizei (Repol) Brugg mitteilt. In den letzten Tagen seien dazu mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen, sagt Repol-Chef Heiner Hossli.

Am Sonntag und Montag verschwunden

Mit grösster Wahrscheinlichkeit wurden die Ständer in der Zeit vom Sonntag, 16., und Montag, 17. Oktober, an der Aarauer-, Zurzacher- und Baslerstrasse in Brugg sowie an der Remigerstrasse in Riniken entwendet. Die Repol bittet unter Tel. 056 461 76 80 um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Diebstähle beitragen können.