Es ist vor allem die zeitliche Verschiebung, die den Marktfahrern missfällt. Hanspeter Meier von Biomeier aus Full im Zurzibiet sagt deutlich: «Fände der Wochenmarkt in Brugg neu am Samstag statt, würde ich nicht mehr kommen. Es wäre sicher irgendwie organisierbar, wenn man das wirklich möchte. Aber der Aufwand wäre riesig.» Genauso sieht es Karin Wüthrich vom Rütihof in Elfingen: «Der Samstag würde für uns eine sehr, sehr grosse Herausforderung stellen, da wir am Samstag in Baden am Markt sind.» Dazu kommt: «Wir sind eigentlich auf den Besuch an zwei Wochenmärkten angewiesen und haben nur ein Verkaufswagen.» Sie müsste sich genau überlegen, ob sich Aufwand und Ertrag lohnen würden, ergänzt Wüthrich.

Marktfahrer im Dilemma

Auch Thomas Winterhofen vom Sindelhof auf dem Bözberg sagt: «Die Verschiebung des Wochentags finden wir keine gute Idee.» Der Samstag sei auf dem Sindelhof der umsatzstärkste Tag. «Und wir können nicht an beiden Orten gleichzeitig sein», erklärt Winterhofen das Dilemma. Genauso verhält es sich beim Schwab-Beck von Würenlos. «Den Markt auf den Samstag zu verschieben, kommt für uns nicht infrage, da wir bereits am selben Tag an den Wochenmärkten in Aarau und Baden einen Bio-Brotstand betreiben», sagt Inhaber Hans Schwab.

Auf weniger Gegenwehr stösst die Idee, den Wochenmarkt auf den Neumarktplatz zu verschieben. Hans Schwab sagt: «Das ist eine prüfenswerte Idee. Von der Zentrumslage könnte man sicher profitieren. Für die Geschäfte am Neumarktplatz wäre der Wochenmarkt auch eine Bereicherung und ein zusätzliches Kunden-Magnet.» Karin Wüthrich, die mit ihrem Mann Thomas Geissenprodukte verkauft, findet die Idee, den Markt örtlich zu verschieben, ebenfalls gut. «Ich sähe es als Vorteil, wenn alle Marktfahrer am selben Ort stehen würden.» Schlecht findet die Idee Thomas Winterhofen. «Schon nur wegen der Zu- und Wegfahrt für die Marktfahrer», erklärt er.

Die Zweiteilung stört