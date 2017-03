Hinter der Dorfturnhalle in Windisch ist am Donnerstag alles bereit. Im Festzelt dröhnt der Partysound aus den Boxen, an der Bar hat das Personal alle Hände voll zu tun. Die NaBü und Amphi-Flitzer präsentieren draussen ihre Fasnachtswagen, das Partyvolk füllt langsam den Platz. Die einen brauchen vor der langen Partynacht noch den einen oder anderen Energydrink, die anderen sind bereits beim Bier und stimmen sich ein.