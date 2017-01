Engagierte Diskussion um den Verkauf von Bossarthaus und Bossartschüür in Windisch: Der Einwohnerrat hat das Geschäft an seiner Sitzung am Mittwochabend auf Antrag der CVP zurückgewiesen.

Bis Ende Jahr, lautet das Ziel, soll eine Trägerschaft gebildet werden aus interessierten Privatpersonen oder Ortsbürgern. Diese übernimmt die altehrwürdige Liegenschaft an der Dorfstrasse und sichert mit Eigenleistungen und finanziellen Mitteln den Betrieb und Unterhalt. Über den Verkauf soll der Einwohnerrat voraussichtlich im Herbst entscheiden. (mhu)