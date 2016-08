«Besetzt», heisst es oft schon früh am Morgen bei der Hochschule für Technik in Windisch. Die rund 140 Parkplätze sind alle weg. Auch diejenigen in der blauen Zone an der Klosterzelgstrasse sind begehrt. Immer wieder stellen Autofahrer ihr Fahrzeug auf den Quartierstrassen ab (die az berichtete). Reichen die vorhandenen Kapazitäten nicht im Zentrum Brugg und Windisch?

Die Parkplatzsituation rund um den Campus sei tatsächlich eine Herausforderung, sagt der Windischer Verwaltungsleiter André Gigandet. Teilweise komme es zu «wildem Parkieren». Dieses, betont der Verwaltungsleiter, werde nicht toleriert und geahndet. Alles in allem stehen in Windisch 214 öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Davon liegen 208 in der blauen Zone, von diesen sind wiederum 124 mit Parkuhren versehen. Kurzzeitparkierer zahlen 1 Franken pro Stunde, Langzeitparkierer 6 Franken für 12 Stunden. Aus Sicht der Gemeinde ist das Angebot ausreichend, sagt Gigandet. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wolle die Gemeinde den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr fördern. Für die Angestellten der Gemeinde Windisch sowie die Lehrpersonen der Schule Windisch besteht ein Mobilitäts- und Parkierungsreglement.

Im Zentrum nur eine Stunde

Heiner Hossli, Chef der Regionalpolizei (Repol) Brugg, schätzt das Parkplatz-Angebot in Brugg ebenfalls als gut ein. Beanstandungen aus der Bevölkerung jedenfalls seien der Polizei nicht bekannt. «In wenigen Gehminuten sind Geschäfte und Verwaltungen erreichbar.» Beachtet werden müsse allerdings, dass die öffentlichen Parkplätze Mitten in der Stadt nur eine Stunde genützt werden dürfen. «Wer länger parkieren will, muss in ein Parkhaus oder auf Parkplätze etwas weiter entfernt ausweichen.»