Gemäss Rebekka Hansmann, Geschäftsführerin der Spitex Region Brugg AG, fehlt es in Brugg an einem Konzept «Service im Alter». Dazu gehörten der Wäscheservice, der Mahlzeitendienst und Ähnliches, aber auch die Betreuungs- und Pflegeleistungen. In diesem Konzept soll definiert werden, wer die Leistungen erbringt und wie diese finanziert werden. Gemäss Hansmann kann ein solches Konzept vom Eigentümer selber erstellt werden. «Der Eigentümer kann dies aber auch an involvierte Organisationen wie das Pflegeheim Süssbach, die Spitex oder einen Drittanbieter delegieren», führt Hansmann aus. Wichtig zu wissen: Ein Pflegeheim darf keine Pflegedienstleistungen in Alterswohnungen erbringen. Umso wichtiger findet es Hansmann, dass jetzt reagiert wird und ein entsprechendes Umfeld geschaffen wird, damit die Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben können. (jam)