Der Farbforscher, Maler und Pigmentsammler wird 1954 in Wettingen geboren; Ausbildung zum Primarlehrer; 1978/79 Kunstgewerbeschule Zürich; regelmässige Aufenthalte in Apulien (I) und Griechenland; seit mehr als 30 Jahren als Gestalter und Pädagoge in der Erwachsenenbildung tätig. 1979–92 Atelier in Herznach auf dem Fricktaler Chornberg; seit 1992 Atelier in Windisch. 2007 gestaltet er für die Marienkapelle der Katholischen Kirche in Windisch monochrome Malerei auf einer neunteiligen grossen Holzwand mit Lapislazuli-Pigment sowie ein monochromes Fresko als Hintergrund für die Marienstatue; 2010 erscheint sein als Standardwerk geltendes Buch «Farbpigmente Farbstoffe Farbgeschichten»; 2012 Karl-Miesche- Preis für herausragende Leistungen in den Bereichen «Wissenschaft und Gestaltung der Farbe»; 2017 Aargauer Aquarellkasten mit diesen Farben: Aargauer Wappenblau, Wettiger Schüttgelb, Wöflinswiler Gelb, Küttiger Rosa, Würenloser Grün, Hallwiler Graugrün, Schinznacher Grau, Holderbänkler Grau, Elfiger Schwarz, Aargauer Rüebliorange, Fricker Ziegelrot, Scherzer Rotbraun, Thalheimer Braun, Herznacher Braun, Küttiger Violett, Laufenburger Braun. (EF)