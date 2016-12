Auch als die kleinen Schiffchen schon längst von dannen sind und wie kleine leuchtende Punkte am Horizont langsam aus dem Blickfeld entschwinden, stehen die Leute noch auf der Brücke und geniessen bei selbst gebackenen Weihnachtsguetzli, Orangenpunsch und Glühwein die festliche und vorweihnachtliche Atmosphäre.

Lichtlein mit Tradition

Nach dem Vorbild von indischen und ostasiatischen Licht- und Wasserfesten wurde der Anlass vor vielen Jahren vom Hilfswerk Swissaid organisiert – in über zwanzig Städten in der ganzen Schweiz. Damals verkaufte das Hilfswerk die kleinen Schiffchen für rund fünf Franken – der Erlös ging an Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. Darin konnte ein Zettel mit einer persönlichen Wunschbotschaft angebracht werden. Als der Event eines Tages nicht mehr organisiert wurde, übernahm Heinz Trachsel die vorweihnachtliche Tradition. Mittlerweile werden die kleinen Lichter von ihm und Schülerinnen und Schülern der Stadt Brugg gebastelt. «Die Schiffchen sind umweltfreundlich hergestellt», erklärt Katharina Trachsel, die Ehefrau des Initianten. So enthalten die kleinen Flosse keine Aluteile, sondern bestehen nur aus Papier, Wachs und Holz. Doch das reicht vollkommen aus, um die Aare für eine kurze Zeit in ein Lichtermeer zu verwandeln.