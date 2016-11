Die grosse «Chnübli»-Arbeit steht Jaussi und den Helfern noch bevor. 21 Schachteln mit je 10 Meter Lichterkette liegen bereit, zwei Leitern stehen am Baum. Die Männer steigen hoch, wickeln die Lichterkette sanft um die Äste. Die grösste Schwierigkeit sei, so Jaussi, dass die Lichter schön gleichmässig verteilt sind. «Im ersten Jahr war der Baum oben viel zu dunkel», erinnert sich der Fotograf. Das soll dieses Mal nicht passieren. Entsprechend dicht platzieren die Linner die Lichter. Weil der Baum grösser ist als die Tannen in den Jahren zuvor, muss Michel Jaussi mitten in der Arbeit losdüsen, um drei weitere Packungen Lichterketten einzukaufen.

Christbaumverteilet ist Highlight

Und während Michel Jaussi und seine Helfer hoch oben im Baumwipfel Meter um Meter von der Lichterkette um die Tanne wickeln – es sind am Schluss übrigens 2352 LED-Lichter –, spaziert unten eine Männerwandergruppe vorbei. «Heieiei!», ruft einer, «ist das ein schöner Baum.» Ein anderer entgegnet: «Eine schampar stattliche Tanne.» Dieses Lob freut Marlis Held. «Schön, dass ich mit meiner Tanne auch anderen eine Freude bereiten kann. Dann freue ich mich selber umso mehr.»

Heute Sonntag um 15 Uhr werden die Lichter übrigens eingeschaltet. Sie leuchten bis am Dreikönigstag. Das Highlight ist dann die Christbaumverteilet, die am 4. Advent stattfindet.