«Wir sind jetzt schon seit Jahren hier. So etwas ist uns noch nie passiert», sagt Pizzakurier Omar Inal gegenüber dem Fernsehsender Tele M1. Weil er nur ein Auto zur Verfügung hatte, konnte er nicht alle Bestellungen annehmen. Teilweise mussten die Kunden viel länger als üblich auf ihre Lieferung warten.

Einige hätten verärgert angekündigt, nicht mehr bei ihm zu bestellen, fährt der Pizzakurier fort. «Alles in allem ist ein Verlust von rund 2000 Franken entstanden.» Inar reichte eine Anzeige gegen unbekannt ein.

Erwischt die Polizei den Reifenstecher, muss dieser mit einer Geldstrafe rechnen, erklärt der Aarauer Rechtsanwalt André Kuhn gegenüber Tele M1. Ausserdem müsse der Täter für den entstandenen betriebswirtschaftlichen Schaden des Pizzakuriers aufkommen.

Allerdings müsse sich der Geschädigte die weiteren Schritte gut überlegen, fügt Rechtsanwalt Kuhn an. Denn im Verhältnis zum Schaden fallen die Gerichtskosten verhältnismässig stark ins Gewicht. Habe der Verurteilte kein Geld, bleibe der Geschädigte am Schluss auf allen Kosten sitzen.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zerstochen wurden die Reifen von insgesamt 13 abgestellten Autos und drei Anhängern an verschiedenen Strassen. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Franken geschätzt. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Brugg (Telefon 062 835 85 00) in Verbindung zu setzen. (mhu)