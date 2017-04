Es ist ein Hoffen und Bangen gewesen in Lupfig und in Schinznach-Bad: Im Februar wurden die grösseren Umzugspläne der Amag-Gruppe bekannt, im Gespräch als Standort war auch das Birrfeld. Diesen Monat hat der Autohändler und -importeur allerdings mitgeteilt, dass neue Büroräumlichkeiten in Cham erstellt werden – der Aargau also nicht zum Handkuss kommt. Der Hauptsitz mit diversen Abteilungen für rund 850 Mitarbeitende im Kanton Zug soll ab dem dritten Quartal 2019 bezogen werden. Nicht betroffen vom Standortwechsel, hält das Unternehmen fest, sind die Amag Academy sowie die Garagenbetriebe in Schinznach-Bad.

Dort rechnet der Gemeinderat durch den geplanten Umzug nicht mit grösseren spür- und sichtbaren Veränderungen für die Gemeinde, weil voraussichtlich in erster Linie die Verwaltungsabteilungen betroffen sind. Anders ausgedrückt: Durch die Umstrukturierung bei der Amag erwartet werden weder grundlegende Auswirkungen auf die Einwohnerzahl noch auf das Erscheinungsbild des Firmengeländes und damit des Dorfes.

Vorderhand sollen die Bürogebäude stehen bleiben. Der Einfluss auf den Steuerertrag schliesslich könne nicht abgeschätzt werden, weil es sich um Aktiensteuern handle, die über den Kanton laufen, führt die Behörde auf Anfrage aus.

Es ist zu früh für konkrete Zahlen

Auch wenn es nicht in der Kompetenz des Gemeinderats liege, über die Strategie der Amag zu urteilen, wird deren Absicht bedauert. «Das Wegbrechen von Arbeitsstellen ist immer ein Verlust, nicht nur für Schinznach-Bad, sondern für die ganze Region», stellt der Gemeinderat fest.

Nach wie vor hält sich die Amag bedeckt, wie viele Stellen konkret verloren gehen in Schinznach-Bad. Der Umzug finde in zweieinhalb Jahren statt, wie viele Arbeitsplätze verlegt werden, lasse sich heute nicht beziffern, sagt Sprecherin Roswitha Brunner. Sie bittet um Geduld und Verständnis. Eine verlässliche Zahl könne die Amag noch keine angeben.

Was passiert mit dem Land?

Richard Plüss, Gemeindeammann in Lupfig, hat die Pläne der Amag ebenfalls zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat sei zwar überrascht worden und etwas erstaunt, wie schnell ein solch wichtiger Entscheid gefällt werde. Aber je schneller Klarheit herrsche, desto besser, sagt er.

In Lupfig stelle sich die Frage, was mit den grossen Landkäufen passiere und den vorgesehenen, zum Teil bewilligten Bauvorhaben der Amag. Da stehe die Gemeinde vor einer Ungewissheit, führt Plüss aus. Der Gemeinderat habe keine Kenntnisse darüber, was die Amag weiter vorhabe. «Da interessiert es uns schon, ob diese geplanten Bauten realisiert werden oder ob das Industrieland über Jahrzehnte gehortet wird.»

Selbstverständlich hoffe der Gemeinderat, fügt Plüss an, dass die Amag ihre geplanten Bauvorhaben auf dem erworbenen Industrieland umsetze. Immerhin gehe es auch um einige Arbeitsplätze. Die Mitarbeitenden, ist der Gemeindeammann überzeugt, sind froh, wenn ein Betrieb positive Zukunftssignale setze und sich am bestehenden Standort weiter entwickle.

Kurz: Ausser der grossen Ungewissheit, was in Zukunft noch passiere, hätten die Umzugspläne der Amag momentanen keine grossen Veränderungen zur Folge, fasst Plüss zusammen. Für ihn liegen die Trümpfe der Gemeinde auf der Hand: Lupfig sei sehr zentral gelegen und es gebe kaum eine Region, die besser erschlossen sei. Die Areale im Birrfeld liegen inmitten des Autobahnkreuzes A1/A3 – mit einer guten Personen- und Bahnanbindung, mit einer Busverbindung im Viertelstunden-Takt sowie sogar mit einem Gütergleis ins Firmenareal. Das sei nicht in vielen Gemeinden zu haben, weiss der Gemeindeammann. Es kämen – «zum Glück» – auch immer neue Firmen dazu und bestehende vergrössern sich. «Das Interesse an Industrieland ist gross.»