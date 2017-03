Die Präsidentschaftswahl in den USA mit Donald Trump, die Regierungsratswahl im Aargau mit Brugger Beteiligung durch Franziska Roth, der Bestatter, das Adresschaos auf dem Bözberg oder die Nachtabschaltung in Windisch – Themen, die von den hiesigen Schnitzelbänklern dankbar aufgenommen und in träfe Sprüche verwandelt wurden. Die az präsentiert einen Auszug:

US-Präsident Donald Trump kommt bei allen Schnitzelbänklern vor. Die Oschterzäpfe schöpfen aus dem Vollen:

Es sind scho arroganti Cheibe deet z'Amerika,

die setted ab ond zue scho mol en Trump is Füdli haa,

dass die das au grad checked händ, ich stuun, die chömed druus.

Die wähled ihres gröschte Arsch sogar is Wisse Huus.

---

Die 9-11-Flüüger die händs nömme chönne stoppe,

das esch scho zimli krass – doch d’Amis händs no chönne toppe:

11-9 isch d’Wahl vom Trump – die händs jetzt öbertribe,

do simmer i de Schwiiz jo trotz dem Gölä grad no zfride.

---

Wenn ich de Meersouchäfig amix ab & zue tue meschte,

tuen-ich onderem Sagmähl au no Ziitige ed Cheschte,

wo-n ich för das en AZ met em Bild vom Trump han gnoh,

do het sech d’Meersou gweig’ret weder zrogg ed Cheschte z’goh.

---

Der 40-Jährige:

Bi de Wahle im Novämber wird eim nüt gschänkt:

De Trump schlot d’Clinton, wer hätt das dänkt.

Ned Bally, ned Feri, nei d’Roth triumphiert:

Und so het sich au der Aargau trump-iert ...

---

Jede Tag tuet de Trump jetz Mumpitz twittere,

uf der ganze Wält tüend Mönsche zittere.

Bi dene Fake News goht bi mir abe de Lade,

we bem Gammelfleisch vom Manor Bade ...

---

Die Galgevögel zum US-Präsidenten Trump:

Kübler Ferdy – Dimitri - Castro

Sind mit 80 und 90 – in Himmel cho

Nit für jede muess d’Latte – so hoch hänge

Bim Trump – do wurd au 70 länge.