Der Geländewagen rumpelt über die holprige Piste. Eine kleine Pfütze hier, tiefe Furchen von einer Maschine da. Geschickt steuert Marcel Bieri, Leiter Produktion der Jura-Cement-Fabriken (JCF) in Wildegg, das Auto durch den Steinbruch Jakobsberg-Egg. Eine Art Mondlandschaft tut sich vor den Augen auf. Imposante Felswände, unterbrochen durch kleine Terrassen, schiessen in die Höhe. Gelblich-graues Gestein in den unterschiedlichsten Grössen liegt auf dem Areal herum. Eine Maschine zerkleinert das Gestein, danach wird es in die Zementfabrik befördert, wo Kalk und Mergel zu Zementklinker verarbeitet werden.

Ein neues Förderband ist beinahe fertig aufgebaut, wie eine überdimensionale Rutschbahn sieht es aus. Über zwei Kilometer zieht es sich von der Zementfabrik in Wildegg über die Aare bis fast in die hinterste Ecke des Steinbruchs – die Oberegg. Die rund 15 Millionen Franken teure Bandanlage wird schon bald erstes Aushubmaterial von Baustellen, beispielsweise dem Bözberg- oder Eppenbergtunnel, in den Steinbruch transportieren.

In den kommenden Jahren füllt JCF gemäss der Vereinbarung mit den Gemeinden Auenstein und Veltheim die Oberegg auf und macht sie der Öffentlichkeit danach wieder zugänglich. Das ganze Förderband wird noch überdacht, weil sich ein paar Anwohner darüber beschwert haben, dass die Räder zu laut surren. 200'000 Franken kostet das zusätzlich.