Bisher habe ich nur die Auswirkungen von diesem Schritt mitbekommen: Seit Monaten umgibt meine Mutter eine flirrende Mischung aus Enthusiasmus und Erschöpfung.

Vor etwa fünf Jahren waren ihre jüngsten Kinder allmählich selbstständig genug, dass mehr Zeit für auswärtige Arbeit blieb. Im Spital wollte Rahel Wagner das Pensum aber nicht aufstocken, weil dies mehr Spät- und Wochenenddienste bedeutet hätte. Über einen persönlichen Kontakt übernahm sie dann zum ersten Mal Assistenzstunden an der Schule Neuenhof. In der Schule erhielt sie Einblick in die Einschulungs- bis zur Oberstufenklasse und erlebte verschiedene Arten des Unterrichtens.

Alter ist kein Hinderungsgrund

Verschiedene Lehrpersonen ermutigten sie, den pädagogischen Beruf von Grund auf zu lernen. Und tatsächlich hatte sie nach den absorbierenden Familienjahren Lust, sich neues Wissen anzueignen. «Du kannst nichts verlieren. Versuch es doch!», riet ich ihr als Tochter.

Und die Studienberaterin fand, ihr Alter sei kein Hinderungsgrund für die Ausbildung. Schliesslich meldete sie sich für den Studiengang an, lernte das Zehnfingersystem und belegte auch gleich noch einen Computergrundkurs.

Täglich eine halbe Stunde Klavier

Die Tage seit September sind lange. Zwischen morgens um 5.30 Uhr und Mitternacht besucht die frischgebackene Studentin Module, arbeitet halbtageweise als Assistentin, isst mit der Familie das Abendessen an ihrem Wohnort in Rütihof und vertieft sich spätabends in Texte und Aufgaben. «Mein Mann beklagt sich nie, dass ich weniger anwesend bin», erzählt sie dankbar. Trotzdem bedauert die Vielbeschäftigte, dass für ihn und ihr breites soziales Netzwerk weniger Zeit bleibt als früher.

Gewisse Sachen lässt sie sich nicht nehmen: Backen in der Weihnachtszeit gehört dazu, oder mal ein Spaziergang in den frühen Morgenstunden. Sonntags pausiert sie strikt von den Studienpflichten. Obwohl sie das Studium «enorm anstrengend» findet, sieht sie auch erfreuliche Seiten daran. Die seit je her musikalische Frau spielt wieder täglich mindestens eine halbe Stunde Klavier als Vorbereitung auf den Musikunterricht. Und sie hat viel dazu gelernt im Bereich Erziehungswissenschaften.

«Hilf mir, es selbst zu tun», ist ein pädagogischer Grundsatz, der sich der fünffachen Mutter während dem ersten Semester stark eingeprägt hat. «In den berufspraktischen Studien muss ich meinen mütterlichen Instinkt, immer gleich zu helfen, ständig hinterfragen.» Sie erlebt Momente der Befriedigung, wenn sie einen Denkwandel geschafft und neue Erkenntnisse gewonnen hat. Allgemein denkt sie wieder mehr nach und stellt sich grundsätzliche Welt- und Lebensfragen.

Tante und Nichte im Studium

Rahel Wagner arbeitete schon immer gerne mit jungen Leuten zusammen. Das kommt ihr heute mit den durchschnittlich deutlich jüngeren Mitstudenten zugute. Noch nie wurde sie von diesen auf ihr Alter angesprochen. «Die Jungen haben eine schwerelose und erfrischende Art an Sachen ranzugehen. Dafür habe ich selber bereits Kinder erzogen und kenne die Position der Eltern von Schulkindern.» Ihre Nichte (23) hat gleichzeitig mit ihr das Studium an der PH begonnen. Im Studienalltag helfen sie sich gegenseitig weiter.

Von ihren eigenen Kindern weiss Rahel Wagner, wie zentral eine Lehrperson für die Lernbereitschaft der Schüler ist. Ihr Ansporn ist es, selbst mal eine motivierende Lehrerin zu werden. Auf dem Weg dorthin werden vermutlich noch einige Versagensängste, ausfallende Ferien und finanzielle Engpässe auf sie zukommen. Aber sie denkt sich: «Jeder einzelne Tag im Studium bringt mich weiter, egal ob ich am Schluss das Diplom in der Hand habe oder nicht.»

*Rebecca Knoth ist 27 Jahre alt und wohnt in Brugg. Sie hat Umweltwissenschaften studiert und arbeitet heute als freie Journalistin.