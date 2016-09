Die vielen bunten Wahlplakate erinnern uns täglich an die Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrats sowie der 140 Mitglieder des Grossen Rats am 23. Oktober. Im Bezirk Brugg buhlen 86 Kandidatinnen und Kandidaten von 9 Parteien um einen der 11 Sitze im Kantonsparlament in Aarau.

Unter den älteren Kandidaten fallen zwei Persönlichkeiten auf, die sich in der Vergangenheit eine andere Partei auf die Fahne geschrieben hatten: Da ist einerseits Frederik Briner aus Windisch. Der 78-Jährige ist momentan SVP-Einwohnerrat und -Ortsparteipräsident. Als SP-Mitglied wurde Briner im Alter von 31 Jahren für den Bezirk Brugg schon mal in den Grossen Rat gewählt. Andererseits kandidiert Heinz Rohr aus Lupfig auf Listenplatz 1 für die EDU – die Eidgenössisch-Demokratische Union. Der 68-Jährige wurde allerdings erst im vergangenen Herbst für die SVP neu in den Gemeinderat gewählt.

Grosser SVP-Sympathisant

Jetzt, wo sein SVP-Gemeinderatskollege Richard Plüss den Grossen Rat nach 19 Jahren verlässt, wäre die Ausgangslage für Rohr ideal, in dessen Fussstapfen zu treten. Heinz Rohr erklärt: «Ich war nie Mitglied der SVP, jedoch ein grosser Sympathisant.» Die Anfrage für die Gemeinderatskandidatur sei zwar von der SVP-Ortspartei Lupfig gekommen – konkret von Plüss. Rohr stellte bereits in den ersten Gesprächen mit dem SVP-Vorstand klar, dass er Mitglied der EDU-Bezirkspartei Brugg ist. Dass die damalige Wahlkampagne unter dem SVP-Logo lief, war für Rohr aufgrund der Unterstützung in Ordnung.

Rohr ist von der aktiven Mitgliedschaft in der EDU überzeugt, weil sie eine «christlich motivierte Politik führt, mit Werten, die nachhaltig sind und Zukunft haben». Für ihn von grosser Wichtigkeit ist, dass die EDU bei der heutigen nationalen und globalen Verunsicherung in der Bevölkerung eine mutmachende Zukunftspolitik aufzeigt und sich auf die Grundwerte der Bibel stellt. Der erste Listenplatz habe mit seinem Amt als aktiver EDU-Gemeinderat zu tun, aber auch mit seiner Erfahrung als Sozialpädagoge, Institutionsleiter, Strafvollzugsleiter und Fachcoach, so Rohr.