Der Betonmischer fährt vor an der Hohlgasse in Veltheim, der Kübel wird gefüllt und mit dem Kran zu den Bauarbeitern gehievt, die mit Schaufeln warten. An der rot-weissen Abschrankung steht Susanne Siegrist-Winter und beobachtet das Geschehen mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck: «Unsere ganze Familie freut sich, dass hier bald wieder die Hühner gackern.»

Mitte März 2015 war ihr ganzes Leben auf einen Schlag auf den Kopf gestellt worden. Ein Grossbrand zerstörte die Legehennen-Farm – und damit das Lebenswerk von Susanne Siegrist. Jetzt, zwei Jahre später, ist ihr die Erleichterung anzusehen darüber, dass der Wiederaufbau beginnen und sie den Blick nach vorne richten kann.

Tiere erhalten Wintergarten

Entstehen wird ein zweistöckiger Bau aus Beton und Holz, der sich gut in die Umgebung einfügt. Vorne befinden sich die Räumlichkeiten für die Mitarbeiter, im hinteren Bereich die Stallungen. Die neue Hühnerfarm wird kleiner als die alte und Platz bieten für 600 bis 900 Tiere. Früher waren es gegen 6500 Legehennen. Auf dem bestehenden Areal sei ein Gebäude in dieser Grösse die beste Lösung, ist sich Susanne Siegrist sicher. «Wir sind überzeugt von diesem Konzept. Ein überschaubarer Betrieb macht für uns als Familie am meisten Sinn.»

Wert gelegt werde auf grosszügige, tierfreundliche Verhältnisse. Die Hühner, erklärt Susanne Siegrist, erhalten einen Wintergarten, in dem sie geschützt sind und in dem eine Auslaufmöglichkeit auf der Südseite besteht. Es müssten, fügt die Besitzerin an, verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, damit die geltenden Bestimmungen und hohen Standards eingehalten werden könnten. Um den Betrieb kümmern wird sie sich zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Beschäftigt wird überdies eine Aushilfe, die schon früher bei ihr auf der Hühnerfarm arbeitete.