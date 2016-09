In der Schweiz folgt das Leben der meisten Menschen einem mehr oder weniger linearen Schema: Man erlernt einen Beruf oder studiert, dann arbeitet man irgendwo als Angestellter, dann geht man in Rente und geniesst seine letzten Jahre. Lebensläufe, die da aus der Reihe tanzen, gibt es eher wenige. Trifft man auf solche Leute, bewundert man diese dann umso mehr.

Georg Accola führt in Mülligen heute das «Dekodepot», ein Lager für verschiedene Stein-, Bambus- oder Holzfiguren, die allermeisten aus Indonesien. Schaut er auf seinen bisherigen Werdegang zurück, sagt er immer wieder, alles sei nur Zufall gewesen, die Dinge hätten sich einfach ergeben, in die Geschichte mit dem Import von Dekorationsartikeln sei er einfach hineingerutscht, so wie bei anderen Dingen in seinem Leben.

Hört man ihm zu, fragt man sich: Spielt er seine Errungenschaften herunter oder kann man sich wirklich einfach so vom Leben treiben lassen, ohne gleich ohne Geld auf der Strasse zu landen?

Ein erster Blick in seine Biografie verrät: Ja, man kann sich durchaus treiben lassen. Doch um Erfolg zu haben, muss man auch in der Lage sein, zu riskieren.

Vom Geigenbauer zum Journalisten

Zu seiner Geschichte: In Wettingen und Nussbaumen aufgewachsen, macht Georg Accola eine Lehre als Geigenbauer bei Musik Hug in Zürich. Die Feinarbeit mit dem Holz gefällt ihm, der eher einsame Alltag in der Werkstatt hingegen gar nicht.

Ein Jahr nach Lehrende geht er zur Berufsberatung. Dem offenen, äusserst kommunikativen Georg Accola rät man dort Berufe in den Bereichen Marketing oder Journalismus. Damals Mitte der 80er-Jahre stand die Medienwelt finanziell um einiges besser da als heute.

Georg Accola klopft an beim Badener Tagblatt (BT) – und wird gleich eingestellt. «In der Medienwelt bekam früher praktisch jeder einen Job», spielt er seinen Erfolg herunter. In den Jahren beim BT stellte er sich aber als sehr guter, junger Journalist heraus. Bis zur Fusion mit dem Aargauer Tagblatt 1996 war er zehn Jahre lang in der Redaktion in Baden tätig. «Die Arbeit in den Medien ging damals anders zu und her», sagt er. Wie denn anders? «Lockerer, weil der Kostendruck niedriger war.»

Vom Journalisten zum Händler

Georg Accolas Leben ändert sich jeweils im Zehn-Jahre-Rhythmus. 1991 fliegt er zum ersten Mal nach Indonesien, macht Ferien auf Bali, lernt gute Leute kennen. Immer wieder kehrt er zurück, erkundet das Land mit seinen 14 000 Inseln, lernt die Sprache, geht tauchen, lässt sich bezaubern. Die asiatischen «Tigerstaaten» boomen wirtschaftlich Mitte der 90er-Jahre. Georg Accola wittert Chancen. Zu Hause im Aargau steht währenddessen die Medienlandschaft zwischen Ende und Beginn einer Ära. Aus der Fusion von BT und AT entsteht die AZ. Den Umbruch nimmt er als Ansporn, sein Leben komplett zu ändern.

Nach der Badenfahrt 1997 packt er seine Sachen und wandert aus nach Indonesien. «Mein Plan war, dort zu arbeiten», sagt er. Eine Stelle bei einem grossen Weltkonzern hat er praktisch auf sicher. Doch als er dort ankommt, bricht die grosse asiatische Wirtschaftskrise aus. Plötzlich steht Accola quasi gestrandet ohne Plan da. Dann begannen sich die Dinge zu ergeben, wie er immer wieder sagt.

Er besucht einen Freund an der Costa Blanca in Spanien. Ihm gefällt es dort, wieder ergeben sich gute Kontakte. Und dann kommt er auf die Idee, Möbel von Indonesien nach Spanien zu exportieren. Er kratzt sein letztes Geld zusammen, füllt einen Schiffscontainer mit Möbeln und schickt diesen nach Spanien. «Ich musste reagieren und habe deshalb alles riskiert.»

Von Badenfahrt zu Badenfahrt

Sein Mut zahlt sich aus: Er verkauft die Ladung Möbel, es sollte die erste von vielen sein. 1999 wandert er nach Spanien aus und lebt bis 2006 vom Handel massgeschneiderter Kolonialmöbel. Alle paar Monate fliegt er nach Indonesien, wo er seine Lager und Angestellten führt. Zugleich ist er im kleinen spanischen Dorf Benissa bestens integriert und sogar im Vorstand des lokalen Gewerbevereins tätig. «Ich bin da einfach hineingerutscht», sagt er auch dazu.

Doch schon bald kommt das Jahr 2007 und sein Zehn-Jahre-Lebensrhythmus schlägt wieder erbarmungslos zu. Nur diesmal antizipiert Accola die aufkeimende Krise: Mit der Erfahrung aus Asien im Hinterkopf spürt er, dass die Wirtschaftsblase auch in Spanien bald platzen würde.

So passiert es auch und auf die Badenfahrt 2007 zieht er zurück in die Schweiz. Und dort ist es – in seinen Augen – wieder ein Zufall, der seinen weiteren Weg bestimmt: An einem Stand an der Mittleren Gasse stellt er mehrere von Hand geschnitzte Enten aus Bambuswurzeln auf – und diese verkaufen sich wie warme Weggli. So rutscht Georg Accola wieder in etwas Neues: Er beginnt diese und andere Dekorationsartikel aus Indonesien zu importieren und in der Schweiz zu verkaufen übers Internet, in Gartencentern oder als Marktfahrer. Bis zu 50 Märkte besucht er im Jahr, die meisten im Frühling oder jetzt im Herbst.

Ist Georg Accola nun tatsächlich ein Lebenskünstler oder einfach ein offen eingestellter Unternehmer, der auch mal etwas zu riskieren wagte? Egal wie man ihn sehen will: Sein – mindestens geografisch – nicht-linearer Werdegang hebt sich auf jeden Fall ab und inspiriert. Wettingen, Nussbaumen, Zürich, Baden, Bali, Costa Blanca, Mülligen – Zufallstationen oder Orte des Schicksals? Er selber sieht es ganz simpel: «Seit der Arbeit beim Badener Tagblatt haben sich die Sachen bei mir einfach ergeben. Wie zum Beispiel das mit den Bambuswurzel-Enten. Das war einfach Glück.»

Kurswechsel steht bevor

Glück – warum nicht? Und zwischendurch natürlich: das Abenteuer. Die vielen Nachtfahrten mit den voll beladenen Lastwagen durch die indonesischen Inseln zum Beispiel, daran erinnert er sich gerne. Und vertraut man dem scheinbaren Zehn-Jahre-Rhythmus, steht Georg Accola wieder ein Kurswechsel bevor. 2017 steht vor der Tür, die Badenfahrt im August fix auf dem Programm. «Alles nur Zufall», sagt er. Dennoch: Er peile tatsächlich eine neue Tätigkeit in seinem Leben an, wisse aber noch nicht genau, welche. Uns bleibt also nur zurückzulehnen und auf das Pendel zu vertrauen: Nächstes Jahr sehen wir ja sowieso, was neu aus ihm geworden ist.