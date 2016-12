Bei Postkunstwerk werden alle, die auf der Suche nach einem besonders persönlichen Geschenk sind, fündig. «Selbstgestaltete Karten, made in Brugg», stellt Sandro Roth, Gründer von Postkunstwerk, sein perfektes Weihnachtsgeschenk vor. Die Karten gibt es in verschiedenen Farben und Vorlagen und sie werden in einem Set geliefert. «Wir versuchen, lokale Geschäfte zu berücksichtigen.

Vom Faden für die Verpackung bis zum Druck der Karten – alles wird in Brugg gemacht», betont Roth. Das Besondere an dieser Geschenkidee sei, dass man sich mal wieder Zeit nimmt und eine Postkarte selber gestaltet. Die Sets kosten je 15 Franken und sind in der «Büpa»- Filiale in Brugg, bei «La Casa» in Windisch oder online auf www.at28.ch erhältlich.

«Für Familie und Freunde ist es unbezahlbar, eine handgemachte Postkarte geschenkt zu bekommen oder mit dem Set gleich selbst Karten für andere Menschen gestalten zu können», sagt er.

Genuss über Region hinaus