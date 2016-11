Im Selbststudium brachte er sich das Produzieren von Logos, Animationen, Cartoons, Grafiken und Renderings selber bei. Rasch verbesserte er seine Arbeit, bald konnte er Aufträge entgegennehmen. Doch der Markt im Tessin für solche Produkte ist klein. Dazu kommt, dass italienische Anbieter die Preise drücken. «Ich musste um jeden Job kämpfen», erinnert sich Joel Stutz. «Mit den Dumpinglöhnen konnte ich nicht mithalten.»

Er sah die Situation aber auch als Herausforderung, gar als Motivation. «In einem Land wie der Schweiz musst du viel besser sein als derjenige, der tiefere Preise anbietet. Nur wenn du einwandfreie Qualität lieferst, ist der Kunde bereit, mehr zu bezahlen.» Doch die Situation im Tessin zermürbte Joel Stutz. Er entschloss sich zu einem drastischen Schritt. Seinen Wohnsitz verlegte er nach Brugg. Mit dem Zug ist er rasch in Zürich, aber die Mieten sind günstiger. Zudem steht er in der Kleinstadt nicht ganz so stark in Konkurrenz mit den grösseren Cartoon- und Animationsstudios. Weiter sei es ein Trend, dass sich Designer oder Anbieter von höchster Qualität nicht in den ganz grossen Zentren niederlassen.

Darum treffen wir Joel Stutz in einer Wohnung nahe des Bahnhofs in Brugg. Das helle, geräumige Wohnzimmer wird dominiert von zwei massiven Holztischen. Der eine ist Joels Arbeitsplatz. Joel Stutz – grauer Pullover, graue Hosen und eine Brille mit schmalem Rand – beherrscht Schweizerdeutsch ausserordentlich gut. Nur selten sucht er nach dem richtigen Ausdruck oder betont ein Wort so, dass man den italienischen Akzent heraushört.

Er geht ins kleinste Detail

Emotionen zeigt Joel Stutz nicht, wenn er über seine Erfolge spricht. Er redet und bewegt sich zurückhaltend. Aber seine Arbeit sagt genügend darüber aus, wie leidenschaftlich Joel Stutz seinen Job ausübt. Er schlägt seine Portfolio-Mappe auf, tippt mit einem Finger auf eine Mondaine-Uhr. Täuschend echt sieht diese aus, wie eine Fotografie. In Wahrheit existiert diese noch nicht, Joel Stutz hat das Modell am Computer angefertigt. Gleich verhält es sich mit einem Roboter – Joel Stutz entwirft Animationen von Dingen, die es gar noch nicht gibt.

Bis ins kleinste Detail geht er auch beim Entwerfen von Cartoons. Sein neustes Werk: ein Cartoon für die Marke Bibi, dem Schweizer Hersteller von Babyprodukten. Das Besondere daran: Joel Stutz benötigte nur gerade 100 Tage für den etwas mehr als sieben Minuten dauernden Cartoon. Und: Das Sounddesign hat er ebenfalls selber komponiert. «Das Musik-Studium ist dazu eine gute Grundlage», sagt Joel Stutz.