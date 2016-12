«Die Geschichten sind mit viel Liebe und Substanz verfasst worden», sagte Cédric Kaiser, Geschäftsleiter der Effingerhof AG und Herausgeber der Brugger Neujahrsblätter. Damit eröffnete er am Sonntagabend die Buchvernissage im Salzhaus.

Danach trat Thomas Gröbly, Dozent für Ethik und Nachhaltigkeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Mit-Autor, ans Rednerpult. «Wir Menschen sind Frühgeburten, fürsorgeabhängig und somit eingebunden in Kooperationen rund ums Leben», sagte er. Zugleich seien wir aber auch Schrumpfmenschen, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen würden.

Nicht genug. Die Menschheit lebe in einer Schrumpfwirtschaft, leide doch eine Milliarde Menschen an Hunger. Umso wichtiger sei es, die Ressourcen besser zu verteilen und von einem Streben nach immer mehr wegzukommen. «Eine solche Beschränkung stellt eine Herausforderung dar», betonte er. Ein Wandel müsse eingeläutet werden und den sollten alle mittragen. Zudem könnte die Realisierung eines Brugger Talers dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Die Evakuationsvorbereitungen der Stadt

Irene Wegmann vom vierköpfigen Redaktionsteam nahm die Gäste mit auf einen Streifzug durch die anderen 15 Beiträge in der 127. Ausgabe der Brugger Neujahrsblätter. So kamen etwa die zwei Schüler-Kulturprojekte «Stadtereignisse» – ein Kunstvermittlungsprojekt sowie Synonym für Zorn: «leise brüllen» – Tanz und Kunst Königsfelden zum Zug.

Thematisiert wurden auch die Evakuationsvorbereitungen der Stadt Brugg 1940. Die erste Auswertung der Haushaltrapporte habe ergeben, dass in Brugg 1250 Marschunfähige sowie 129 Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren ansässig waren. Dazu kamen ungefähr 600 Velofahrer und 1500 Marschfähige. «Heute wären wohl noch einige Autofahrer dabei», hielt Wegmann schmunzelnd fest.

Auch die Geschichte um eine Heirat im Brugger Klatsch und Tratsch kam aufs Tapet oder aber ein Aufwertungskonzept für den historischen Verkehrsweg zwischen Schinznach-Dorf und Chalm/Buechmatt.

Aus dem Gröbsten heraus

Die meisten Autoren waren anwesend, wurden von den Gästen mit grossem Applaus bedacht. So erstaunte denn nicht, dass das Buch Brugger Neujahrsblätter 2017 am Büchertisch gefragt war. «Vielleicht kann man es im nächsten Jahr mit Brugger Talern bezahlen», schloss Wegmann ihre Ausführungen.

Man werde auch künftig gerne die Brugger Neujahrsblätter herausgeben, klärte Cédric Kaiser am Schluss der Präsentation die Gäste auf. Der grafischen Industrie gehe es nicht sonderlich gut, umso mehr sei der Effingerhof stolz darauf, aus dem Gröbsten heraus zu sein. «Von einst 50 sind wir auf 100 Mitarbeitende angewachsen. Und, einige Expansionsprojekte stehen an.»

Die Vernissage wurde mit Gitarrenklängen von Pascal Ammann stimmungsvoll umrahmt. Im Anschluss an die Buchpräsentation tauschten sich die Gäste bei salzigen und süssen Gaumenfreuden rege aus.